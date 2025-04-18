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/ Политика

Кремль: Европа продолжает настаивать на милитаризации Украины

Ведомости

За последнее время призывы Европы ведут не к урегулированию украинского конфликта, а к дальнейшей милитаризации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы никаких призывов к миру от Европы за последнее время не слышали. Там есть, наоборот, призывы к дальнейшей милитаризации самой Европы, милитаризации Украины и так далее», – сказал Песков.

7 апреля обозреватель Le Point Жерар Аро заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон втягивает республику «в кровавую и абсурдную авантюру», когда лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп прилагают усилия для достижения мира. 

27 марта в Париже прошел саммит «коалиции желающих» – группы стран, обсуждающие возможность развертывания миротворческих сил на Украине в случае прекращения огня. В нем приняли участие ряд лидеров стран ЕС, а также Канады. 11 апреля британское издание The Telegraph сообщило со ссылкой на заявление Каллас, что на последней встрече «коалиции желающих» не удалось составить четких планов по урегулированию ситуации на Украине. По ее словам, у разных государств-членов разные мнения, и обсуждения все еще продолжаются. 17 апреля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предостерег ЕС, что развертывание войск «коалиции желающих» на Украине чревато жертвами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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