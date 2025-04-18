Кремль: Европа продолжает настаивать на милитаризации Украины
За последнее время призывы Европы ведут не к урегулированию украинского конфликта, а к дальнейшей милитаризации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы никаких призывов к миру от Европы за последнее время не слышали. Там есть, наоборот, призывы к дальнейшей милитаризации самой Европы, милитаризации Украины и так далее», – сказал Песков.
7 апреля обозреватель Le Point Жерар Аро заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон втягивает республику «в кровавую и абсурдную авантюру», когда лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп прилагают усилия для достижения мира.
27 марта в Париже прошел саммит «коалиции желающих» – группы стран, обсуждающие возможность развертывания миротворческих сил на Украине в случае прекращения огня. В нем приняли участие ряд лидеров стран ЕС, а также Канады. 11 апреля британское издание The Telegraph сообщило со ссылкой на заявление Каллас, что на последней встрече «коалиции желающих» не удалось составить четких планов по урегулированию ситуации на Украине. По ее словам, у разных государств-членов разные мнения, и обсуждения все еще продолжаются. 17 апреля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предостерег ЕС, что развертывание войск «коалиции желающих» на Украине чревато жертвами.