Кремль: Европа продолжает настаивать на милитаризации Украины

27 марта в Париже прошел саммит «коалиции желающих» – группы стран, обсуждающие возможность развертывания миротворческих сил на Украине в случае прекращения огня. В нем приняли участие ряд лидеров стран ЕС, а также Канады. 11 апреля британское издание The Telegraph сообщило со ссылкой на заявление Каллас, что на последней встрече «коалиции желающих» не удалось составить четких планов по урегулированию ситуации на Украине. По ее словам, у разных государств-членов разные мнения, и обсуждения все еще продолжаются. 17 апреля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предостерег ЕС, что развертывание войск «коалиции желающих» на Украине чревато жертвами.