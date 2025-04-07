Le Point: Макрон втягивает Францию в абсурдную авантюру
Президент Франции Эммануэль Макрон втягивает республику «в кровавую и абсурдную авантюру», когда лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп прилагают усилия для достижения мира. Об этом пишет обозреватель Le Point Жерар Аро.
«В то время как Трамп и Путин трудятся ради мира, президент республики по отвратительным внутриполитическим причинам выступает против их благородного начинания и втягивает Францию в кровавую и абсурдную авантюру», – говорится в материале.
По мнению автора, нужно было бы «испытать облегчение, которое в данном случае могло быть только слабым», и позволить двум государствам решить судьбу Украины, «независимо от их решения».
«Другими словами, они утверждают, что судьба Украины нас не касается и что поражение этой страны не повлечет за собой никаких последствий для безопасности Франции. Однако сегодня все указывает на то, что США намерены выйти из конфликта любой ценой и быстро и что судьба Украины им безразлична, в то время как Россия, которая чувствует, что время на ее стороне, не отказывается от цели вассализации своего соседа», – считает Аро.
По его мнению, если Европа согласится с таким сценарием, это будет означать, что «применение силы не только позволило Путину достичь своих целей, но и что он добился этого, нанеся сокрушительное поражение Западу, который встал на сторону Украины».
5 апреля The Daily Telegraph со ссылкой на источник в Елисейском дворце писала, что Макрона рассматривают как вероятного представителя Европы на переговорах с Россией по вопросам мирного урегулирования украинского конфликта. Отмечалось, что французский лидер готов выступить посредником, «когда наступит подходящий момент», при этом пока рано говорить о начале переговоров.