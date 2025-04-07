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Le Point: Макрон втягивает Францию в абсурдную авантюру

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон втягивает республику «в кровавую и абсурдную авантюру», когда лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп прилагают усилия для достижения мира. Об этом пишет обозреватель Le Point Жерар Аро.

«В то время как Трамп и Путин трудятся ради мира, президент республики по отвратительным внутриполитическим причинам выступает против их благородного начинания и втягивает Францию в кровавую и абсурдную авантюру», – говорится в материале.

По мнению автора, нужно было бы «испытать облегчение, которое в данном случае могло быть только слабым», и позволить двум государствам решить судьбу Украины, «независимо от их решения».

«Другими словами, они утверждают, что судьба Украины нас не касается и что поражение этой страны не повлечет за собой никаких последствий для безопасности Франции. Однако сегодня все указывает на то, что США намерены выйти из конфликта любой ценой и быстро и что судьба Украины им безразлична, в то время как Россия, которая чувствует, что время на ее стороне, не отказывается от цели вассализации своего соседа», – считает Аро.

По его мнению, если Европа согласится с таким сценарием, это будет означать, что «применение силы не только позволило Путину достичь своих целей, но и что он добился этого, нанеся сокрушительное поражение Западу, который встал на сторону Украины».

5 апреля The Daily Telegraph со ссылкой на источник в Елисейском дворце писала, что Макрона рассматривают как вероятного представителя Европы на переговорах с Россией по вопросам мирного урегулирования украинского конфликта. Отмечалось, что французский лидер готов выступить посредником, «когда наступит подходящий момент», при этом пока рано говорить о начале переговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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