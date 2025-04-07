Le Point: Макрон втягивает Францию в абсурдную авантюру

«Другими словами, они утверждают, что судьба Украины нас не касается и что поражение этой страны не повлечет за собой никаких последствий для безопасности Франции. Однако сегодня все указывает на то, что США намерены выйти из конфликта любой ценой и быстро и что судьба Украины им безразлична, в то время как Россия, которая чувствует, что время на ее стороне, не отказывается от цели вассализации своего соседа», – считает Аро.