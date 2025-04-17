Медведев предостерег Европу от отправки миротворцев на Украину
Развертывание войск «коалиции желающих» на Украине чревато жертвами, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х.
По словам Медведева, представители Киева прибыли в Париж для переговоров с Великобританией, Германией и Францией о том, сколько «европейских гробов они будут готовы принять» в случае отправки европейских войск на территорию Украины, написал Медведев.
Во время переговоров в Париже госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф обсудят с делегатами европейских стран Украину, Иран и торговые отношения после тарифных угроз. К диалогу присоединится и украинская сторона в лице главы офиса президента Украины Андрея Ермака, министра обороны Рустема Умерова и министра иностранных дел Андрея Сибиги.
«Коалиция желающих» – группа стран, обсуждающих возможность развертывания миротворческих сил на Украине в случае прекращения огня. В нее входят ряд лидеров стран ЕС, а также Канада. Глава минобороны Италии Гуидо Крозетто считает, что «коалиция желающих» является теоретической силой, поскольку сейчас для ее деятельности нет условий.