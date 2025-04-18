WSJ: Белый дом запросил у Гарварда данные о зарубежных пожертвованиях за 10 лет

В письме сказано, что университет предоставил неполные и недостоверные данные о финансировании за 2014–2019 гг. В ответ Гарвард сообщил, что регулярно направляет отчеты, в которых указывается информация о пожертвованиях от иностранных источников на сумму более $250 000 в год, как того требует закон. Речь идет о контрактах на обучение, тренинги и академические публикации.