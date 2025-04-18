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/ Политика

WSJ: Белый дом запросил у Гарварда данные о зарубежных пожертвованиях за 10 лет

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа запросила у Гарвардского университета информацию об иностранных пожертвованиях, грантах и контрактах за последние 10 лет. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на письмо американского министерства образования, направленное президенту университета Алану Гарберу.

«Сегодняшний запрос – это первый шаг администрации Трампа к тому, чтобы убедиться, что Гарвард не находится под влиянием иностранных организаций и не действует в их интересах», – заявила министр образования США Линда Макмэхон.

В письме сказано, что университет предоставил неполные и недостоверные данные о финансировании за 2014–2019 гг. В ответ Гарвард сообщил, что регулярно направляет отчеты, в которых указывается информация о пожертвованиях от иностранных источников на сумму более $250 000 в год, как того требует закон. Речь идет о контрактах на обучение, тренинги и академические публикации.

15 апреля Reuters писал, что, после того как Гарвард отклонил требования администрации Трампа об изменении политики университета и поверке студентов, его финансирование на сумму в $2,3 млрд было заморожено. Министерство образования США в открытом письме поручило внешней комиссии провести аудит преподавателей и учеников для обеспечения «разнообразия точек зрения».

На следующий день Трамп заявил, что Гарвард «сбился с пути», и призвал лишить его федерального финансирования. 17 апреля The New York Times сообщила, что ученые университета останавливают изучение туберкулеза, полетов в космос и лучевой болезни после отмены грантов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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