WSJ: Белый дом запросил у Гарварда данные о зарубежных пожертвованиях за 10 лет
Администрация президента США Дональда Трампа запросила у Гарвардского университета информацию об иностранных пожертвованиях, грантах и контрактах за последние 10 лет. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на письмо американского министерства образования, направленное президенту университета Алану Гарберу.
«Сегодняшний запрос – это первый шаг администрации Трампа к тому, чтобы убедиться, что Гарвард не находится под влиянием иностранных организаций и не действует в их интересах», – заявила министр образования США Линда Макмэхон.
В письме сказано, что университет предоставил неполные и недостоверные данные о финансировании за 2014–2019 гг. В ответ Гарвард сообщил, что регулярно направляет отчеты, в которых указывается информация о пожертвованиях от иностранных источников на сумму более $250 000 в год, как того требует закон. Речь идет о контрактах на обучение, тренинги и академические публикации.
15 апреля Reuters писал, что, после того как Гарвард отклонил требования администрации Трампа об изменении политики университета и поверке студентов, его финансирование на сумму в $2,3 млрд было заморожено. Министерство образования США в открытом письме поручило внешней комиссии провести аудит преподавателей и учеников для обеспечения «разнообразия точек зрения».