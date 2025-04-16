Трамп назвал Гарвард «шуткой» и призвал лишить его финансирования

По мнению Трампа, университет нанимает сотрудников, которые «способны только учить студентов и так называемых будущих лидеров неудачам». Он заявил, что из-за этого Гарвард больше не может считаться «приличным» учебным заведением и, тем более, не должен включаться ни в один из списков величайших университетов и колледжей мира.