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/ Общество

Трамп назвал Гарвард «шуткой» и призвал лишить его финансирования

Ведомости

Президент США Дональд Трамп выразил мнение о том, что Гарвард «сбился с пути» и призвал лишить его федерального финансирования. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

По мнению Трампа, университет нанимает сотрудников, которые «способны только учить студентов и так называемых будущих лидеров неудачам». Он заявил, что из-за этого Гарвард больше не может считаться «приличным» учебным заведением и, тем более, не должен включаться ни в один из списков величайших университетов и колледжей мира.

«Гарвард – это шутка, он учит ненависти и глупости и больше не должен получать федеральное финансирование», – заявил глава США.

15 апреля агентство Reuters сообщало, что после что после того как Гарвард отклонил требования администрации Трампа об изменении политики университета, а также поверке учеников и студентов, его финансирование на сумму в $2,3 млрд было заморожено.

Минобразования США в открытом письме поручило внешней комиссии провести аудит преподавателей и студентов университета для обеспечения «разнообразия точек зрения». Гарвард также должен проверять иностранных студентов, чтобы «предотвратить прием людей, враждебно настроенных к администрации США». В письме также говорилось, что к августу текущего года Гарвард должен нанимать преподавателей и принимать студентов только на основе заслуг и отказываться от любых предпочтений, основанных на расе, цвете кожи и национальности.

В ответ на данные заявления президент университета Алан Гербер заявил, что выдвинутые требования ставят под угрозу «ценности учебного заведения». По его мнению, правительство не должно диктовать частным университетам, чему обучать и кого нанимать на работу. Также он заявил, что проведение «аудита» точек зрения сотрудников и учеников Гарварда нарушает права учебного заведения на свободу слова.

Вслед за Гарвардом Колумбийский университет отказался выполнять требования администрации Трампа о смене повестки, сообщала газета The New York Times. И. о. президента университета Клэр Шипман заявила, что не позволит правительству США требовать «отказа от независимости и автономии».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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