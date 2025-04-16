Трамп назвал Гарвард «шуткой» и призвал лишить его финансирования
Президент США Дональд Трамп выразил мнение о том, что Гарвард «сбился с пути» и призвал лишить его федерального финансирования. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
По мнению Трампа, университет нанимает сотрудников, которые «способны только учить студентов и так называемых будущих лидеров неудачам». Он заявил, что из-за этого Гарвард больше не может считаться «приличным» учебным заведением и, тем более, не должен включаться ни в один из списков величайших университетов и колледжей мира.
«Гарвард – это шутка, он учит ненависти и глупости и больше не должен получать федеральное финансирование», – заявил глава США.
15 апреля агентство Reuters сообщало, что после что после того как Гарвард отклонил требования администрации Трампа об изменении политики университета, а также поверке учеников и студентов, его финансирование на сумму в $2,3 млрд было заморожено.
Минобразования США в открытом письме поручило внешней комиссии провести аудит преподавателей и студентов университета для обеспечения «разнообразия точек зрения». Гарвард также должен проверять иностранных студентов, чтобы «предотвратить прием людей, враждебно настроенных к администрации США». В письме также говорилось, что к августу текущего года Гарвард должен нанимать преподавателей и принимать студентов только на основе заслуг и отказываться от любых предпочтений, основанных на расе, цвете кожи и национальности.
В ответ на данные заявления президент университета Алан Гербер заявил, что выдвинутые требования ставят под угрозу «ценности учебного заведения». По его мнению, правительство не должно диктовать частным университетам, чему обучать и кого нанимать на работу. Также он заявил, что проведение «аудита» точек зрения сотрудников и учеников Гарварда нарушает права учебного заведения на свободу слова.
Вслед за Гарвардом Колумбийский университет отказался выполнять требования администрации Трампа о смене повестки, сообщала газета The New York Times. И. о. президента университета Клэр Шипман заявила, что не позволит правительству США требовать «отказа от независимости и автономии».