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/ Политика

NYT: Гарвард останавливает исследования туберкулеза после отмены грантов

Ведомости

Ученые Гарвардского университета останавливают исследования туберкулеза после отмены грантов, пишет The New York Times (NYT).

Иммунолог Сара Форчун, работающая в Гарварде, получила уведомление о необходимости остановить работу над финансируемым из федерального бюджета исследованием туберкулеза в ее лаборатории, следует из материала. Как отмечает NYT, это инфекционное заболевание ежегодно уносит жизни более 1 млн человек по всему миру.

Сообщение было получено через несколько часов после заморозки свыше $2 млрд финансирования исследований в Гарварде. Это затронуло и исследования бокового амиотрофического склероза (БАС), которыми занимался профессор университета Дэвид Р. Уолт. Кроме того, были остановлены изучения полетов в космос и лучевой болезни.

«Даже краткосрочные сокращения могут иметь разрушительные последствия для работы, которая помогла Соединенным Штатам оставаться конкурентоспособными и даже помогала людям выживать, заявили руководители учреждений и исследователи», – говорится в тексте.

16 апреля президент США Дональд Трамп выразил мнение о том, что Гарвард «сбился с пути», и призвал лишить его федерального финансирования. Это произошло после того, как университет отклонил предложение администрации Трампа изменить свою политику. 

Министерство образования США в открытом письме поручило внешней комиссии провести аудит преподавателей и студентов университета для обеспечения «разнообразия точек зрения». Reuters писал о заморозке финансирования на сумму в $2,3 млрд.

14 апреля Reuters со ссылкой на источники сообщил, что сокращение расходов администрации президента США Дональда Трампа в области здравоохранения приводит к спаду в секторе биотехнологий. Сейчас минздравом США управляет Роберт Кеннеди-младший, известный своей антипрививочной позицией. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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