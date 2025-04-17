NYT: Гарвард останавливает исследования туберкулеза после отмены грантов

Иммунолог Сара Форчун, работающая в Гарварде, получила уведомление о необходимости остановить работу над финансируемым из федерального бюджета исследованием туберкулеза в ее лаборатории, следует из материала. Как отмечает NYT, это инфекционное заболевание ежегодно уносит жизни более 1 млн человек по всему миру.