NYT: Гарвард останавливает исследования туберкулеза после отмены грантов
Ученые Гарвардского университета останавливают исследования туберкулеза после отмены грантов, пишет The New York Times (NYT).
Иммунолог Сара Форчун, работающая в Гарварде, получила уведомление о необходимости остановить работу над финансируемым из федерального бюджета исследованием туберкулеза в ее лаборатории, следует из материала. Как отмечает NYT, это инфекционное заболевание ежегодно уносит жизни более 1 млн человек по всему миру.
Сообщение было получено через несколько часов после заморозки свыше $2 млрд финансирования исследований в Гарварде. Это затронуло и исследования бокового амиотрофического склероза (БАС), которыми занимался профессор университета Дэвид Р. Уолт. Кроме того, были остановлены изучения полетов в космос и лучевой болезни.
«Даже краткосрочные сокращения могут иметь разрушительные последствия для работы, которая помогла Соединенным Штатам оставаться конкурентоспособными и даже помогала людям выживать, заявили руководители учреждений и исследователи», – говорится в тексте.
16 апреля президент США Дональд Трамп выразил мнение о том, что Гарвард «сбился с пути», и призвал лишить его федерального финансирования. Это произошло после того, как университет отклонил предложение администрации Трампа изменить свою политику.
Министерство образования США в открытом письме поручило внешней комиссии провести аудит преподавателей и студентов университета для обеспечения «разнообразия точек зрения». Reuters писал о заморозке финансирования на сумму в $2,3 млрд.