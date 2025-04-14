Reuters: политика Трампа приводит к спаду сектора биотехнологий
Сокращение расходов администрации президента США Дональда Трампа в области здравоохранения приводит к спаду в секторе биотехнологий, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Массовые увольнения в управлении по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA) «особенно рискованны» для биотехнологических компаний с малой и средней капитализацией.
«У них есть инновационные методы лечения, которые проходят клинические испытания, но нет продуктов на рынке, которые могли бы удержать их на плаву», – говорится в тексте. Кроме того, действия администрации Трампа, в том числе министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего, в части заморозки грантового финансирования могут помешать притоку «будущих талантов и ресурсов в сектор биотехнологий».
Американский сенат утвердил Кеннеди-младшего на пост главы минздрава 13 февраля. Политик известен своей антипрививочной позицией. Против его назначения выступал сенатор-республиканец, врач Билл Кэссиди, но позже и он поддержал кандидатуру Кеннеди-младшего. Утверждалось, что политик заверил его сохранении национальной программы вакцинации детей.
В конце марта Reuters писал, что Кеннеди-младший может сократить около 10 000 сотрудников агентств здравоохранения. Сокращение, в частности, затронет 3500 человек в управлении по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA), 2400 человек в центрах по контролю и профилактике заболеваний (NCIRD) и 1200 человек в национальных институтах здравоохранения (NIH).