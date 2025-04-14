Газета
Телеграм
/ Политика

Reuters: политика Трампа приводит к спаду сектора биотехнологий

Ведомости

Сокращение расходов администрации президента США Дональда Трампа в области здравоохранения приводит к спаду в секторе биотехнологий, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Массовые увольнения в управлении по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA) «особенно рискованны» для биотехнологических компаний с малой и средней капитализацией. 

«У них есть инновационные методы лечения, которые проходят клинические испытания, но нет продуктов на рынке, которые могли бы удержать их на плаву», – говорится в тексте. Кроме того, действия администрации Трампа, в том числе министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего, в части заморозки грантового финансирования могут помешать притоку «будущих талантов и ресурсов в сектор биотехнологий».

Американский сенат утвердил Кеннеди-младшего на пост главы минздрава 13 февраля. Политик известен своей антипрививочной позицией. Против его назначения выступал сенатор-республиканец, врач Билл Кэссиди, но позже и он поддержал кандидатуру Кеннеди-младшего. Утверждалось, что политик заверил его сохранении национальной программы вакцинации детей.

В конце марта Reuters писал, что Кеннеди-младший может сократить около 10 000 сотрудников агентств здравоохранения. Сокращение, в частности, затронет 3500 человек в управлении по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA), 2400 человек в центрах по контролю и профилактике заболеваний (NCIRD) и 1200 человек в национальных институтах здравоохранения (NIH).

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных