Reuters: политика Трампа приводит к спаду сектора биотехнологий

«У них есть инновационные методы лечения, которые проходят клинические испытания, но нет продуктов на рынке, которые могли бы удержать их на плаву», – говорится в тексте. Кроме того, действия администрации Трампа, в том числе министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего, в части заморозки грантового финансирования могут помешать притоку «будущих талантов и ресурсов в сектор биотехнологий».