Кеннеди-младший сократит 10 000 сотрудников агентств здравоохранения США
Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший намерен сократить около 10 000 сотрудников агентств здравоохранения, передает Reuters.
Сокращение, в частности, затронет 3500 человек в управлении по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA), 2400 человек в центрах по контролю и профилактике заболеваний (NCIRD) и 1200 человек в национальных институтах здравоохранения (NIH), следует из материала.
Кеннеди-младший пояснил, что со временем бюрократические структуры, подобные минздраву, становятся «расточительными и неэффективными, даже если большинство их сотрудников – преданные своему делу и компетентные государственные служащие».
16 февраля телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что минздрав США разослал «тысячи писем» об увольнении сотрудникам, находящимся на испытательном сроке. CBS отмечает, что находящиеся на испытательном сроке сотрудники, как правило, проработали на этой должности менее года и их легче уволить, чем других федеральных служащих.
Сенат США утвердил Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб США 13 февраля. Политик известен своей антипрививочной позицией. Против его назначения выступал сенатор-республиканец, врач Билл Кэссиди. Позже он поддержал кандидатуру Кеннеди-младшего, поскольку политик заверил его в том, что не отменит национальную программу вакцинации детей.