Кеннеди-младший сократит 10 000 сотрудников агентств здравоохранения США

16 февраля телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что минздрав США разослал «тысячи писем» об увольнении сотрудникам, находящимся на испытательном сроке. CBS отмечает, что находящиеся на испытательном сроке сотрудники, как правило, проработали на этой должности менее года и их легче уволить, чем других федеральных служащих.