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Кеннеди-младший сократит 10 000 сотрудников агентств здравоохранения США

Ведомости

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший намерен сократить около 10 000 сотрудников агентств здравоохранения, передает Reuters.

Сокращение, в частности, затронет 3500 человек в управлении по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA), 2400 человек в центрах по контролю и профилактике заболеваний (NCIRD) и 1200 человек в национальных институтах здравоохранения (NIH), следует из материала.

Кеннеди-младший пояснил, что со временем бюрократические структуры, подобные минздраву, становятся «расточительными и неэффективными, даже если большинство их сотрудников – преданные своему делу и компетентные государственные служащие».

16 февраля телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что минздрав США разослал «тысячи писем» об увольнении сотрудникам, находящимся на испытательном сроке. CBS отмечает, что находящиеся на испытательном сроке сотрудники, как правило, проработали на этой должности менее года и их легче уволить, чем других федеральных служащих.

Сенат США утвердил Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб США 13 февраля. Политик известен своей антипрививочной позицией. Против его назначения выступал сенатор-республиканец, врач Билл Кэссиди. Позже он поддержал кандидатуру Кеннеди-младшего, поскольку политик заверил его в том, что не отменит национальную программу вакцинации детей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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