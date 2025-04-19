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/ Политика

NYP: на следующей неделе может решиться вопрос о прекращении огня на Украине

Ведомости

США рассчитывают, что решение о полном прекращении огня на Украине будет принято на следующей неделе в Лондоне, а президент Дональд Трамп будет готов уйти из-за стола переговоров, если не удастся договориться с Москвой. Об этом пишет New York Post (NYP) со ссылкой на источник в администрации американского президента.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил американским чиновникам, что Киев «на 90%» поддерживает мирную программу президента Трампа, представленную США в Париже. Теперь вопрос в том, как пишет NYP, присоединится ли к инициативе Москва.

«На этой неделе в Лондоне мы хотим принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня», – сказал неназванный чиновник.

Затем США, как отмечается, планируют провести обсуждения с российской стороной, чтобы «выяснить, где находятся обе стороны», и после этого будут определены следующие шаги. В администрации добавили, что Трамп готов уйти из-за стола переговоров без согласия Москвы, «переложив ответственность за конфликт на европейских союзников».

На этой неделе в Париже состоялись переговоры с участием президента Франции Эммануэля Макрона, посланника США Стива Уиткоффа и украинских чиновников. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что официальные лица США сообщили на встрече с европейцами о намерении добиться полного прекращения огня на Украине за несколько недель. Елисейский дворец заявил, что советники по нацбезопасности и переговорщики из Германии, Франции, США и Великобритании намерены встретиться в Лондоне на следующей неделе для продолжения переговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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