NYP: на следующей неделе может решиться вопрос о прекращении огня на Украине

На этой неделе в Париже состоялись переговоры с участием президента Франции Эммануэля Макрона, посланника США Стива Уиткоффа и украинских чиновников. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что официальные лица США сообщили на встрече с европейцами о намерении добиться полного прекращения огня на Украине за несколько недель. Елисейский дворец заявил, что советники по нацбезопасности и переговорщики из Германии, Франции, США и Великобритании намерены встретиться в Лондоне на следующей неделе для продолжения переговоров.