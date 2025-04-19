NYP: на следующей неделе может решиться вопрос о прекращении огня на Украине
США рассчитывают, что решение о полном прекращении огня на Украине будет принято на следующей неделе в Лондоне, а президент Дональд Трамп будет готов уйти из-за стола переговоров, если не удастся договориться с Москвой. Об этом пишет New York Post (NYP) со ссылкой на источник в администрации американского президента.
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил американским чиновникам, что Киев «на 90%» поддерживает мирную программу президента Трампа, представленную США в Париже. Теперь вопрос в том, как пишет NYP, присоединится ли к инициативе Москва.
«На этой неделе в Лондоне мы хотим принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня», – сказал неназванный чиновник.
Затем США, как отмечается, планируют провести обсуждения с российской стороной, чтобы «выяснить, где находятся обе стороны», и после этого будут определены следующие шаги. В администрации добавили, что Трамп готов уйти из-за стола переговоров без согласия Москвы, «переложив ответственность за конфликт на европейских союзников».
На этой неделе в Париже состоялись переговоры с участием президента Франции Эммануэля Макрона, посланника США Стива Уиткоффа и украинских чиновников. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что официальные лица США сообщили на встрече с европейцами о намерении добиться полного прекращения огня на Украине за несколько недель. Елисейский дворец заявил, что советники по нацбезопасности и переговорщики из Германии, Франции, США и Великобритании намерены встретиться в Лондоне на следующей неделе для продолжения переговоров.