Bloomberg: США хотят достичь прекращения огня на Украине за несколько недель

В переговорах участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, посланник США Стив Уиткофф и украинские чиновники. Обсуждения, по данным материала, главным образом были посвящены теме скорейшего прекращения огня и достижения прочного мира. По словам представителей США, в ближайшее время они ожидают значительного прогресса. Источники Bloomberg отметили, что участники встречи согласились работать над этим.