Bloomberg: США хотят достичь прекращения огня на Украине за несколько недель
Официальные лица США сообщили на встрече с европейцами в Париже о намерении добиться полного прекращения огня на Украине за несколько недель. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
В переговорах участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, посланник США Стив Уиткофф и украинские чиновники. Обсуждения, по данным материала, главным образом были посвящены теме скорейшего прекращения огня и достижения прочного мира. По словам представителей США, в ближайшее время они ожидают значительного прогресса. Источники Bloomberg отметили, что участники встречи согласились работать над этим.
Елисейский дворец при этом сообщил, что советники по нацбезопасности и переговорщики из Германии, Франции, США и Великобритании намерены встретиться в Лондоне на следующей неделе для продолжения переговоров.
18 апреля The Wall Street Journal писала, что Уиткофф и президент России Владимир Путин обсуждали территориальный вопрос. Уиткофф предположил, что Украина «может меньше беспокоиться о некоторых регионах, если они являются русскоязычными». Американский спецпосланник также заявлял Fox News, что в ходе встречи российский лидер попросил американскую сторону обеспечить постоянный мир на Украине.