Додик обвинил Великобританию в подготовке покушения на него
Британцы планировали ликвидацию президента Республики Сербской Милорада Додика. Об этом он сам заявил в интервью газете «Вечерние новости».
По заявлению лидера энтитета в составе Боснии и Герцеговины, три лидера европейских стран и один премьер-министр сообщили, что около 40 британских солдат было переброшено в Боснию и Герцеговину «с приказом не арестовать меня».
«Затем рассказать об «оказании сопротивления». Видимо, по принципу мафии. Человек – это проблема. Если нет человека, нет и проблемы», – сказал Додик, подразумевая якобы намерения британских сил ликвидировать его.
26 февраля Суд Боснии и Герцеговины (БиГ) приговорил президента Республики Сербской Додика к одному году тюремного заключения и на шесть лет запретил ему заниматься политической деятельностью. Его признали виновным по делу о неподчинении Высокому представителю мирового сообщества Кристиану Шмидту, выполняющему в Боснии функции внешнего управляющего.
Прокуратура БиГ 12 марта направила МВД Республики Сербской и агентству по расследованиям и защите БиГ (полицейская служба) запрос на задержание Додика, ее премьера Радована Вишковича и председателя парламента Ненада Стевадича.