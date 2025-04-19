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/ Политика

Додик обвинил Великобританию в подготовке покушения на него

Ведомости

Британцы планировали ликвидацию президента Республики Сербской Милорада Додика. Об этом он сам заявил в интервью газете «‎Вечерние новости»‎.

По заявлению лидера энтитета в составе Боснии и Герцеговины, три лидера европейских стран и один премьер-министр сообщили, что около 40 британских солдат было переброшено в Боснию и Герцеговину «с приказом не арестовать меня».

«Затем рассказать об «оказании сопротивления». Видимо, по принципу мафии. Человек – это проблема. Если нет человека, нет и проблемы», – сказал Додик, подразумевая якобы намерения британских сил ликвидировать его.

26 февраля Суд Боснии и Герцеговины (БиГ) приговорил президента Республики Сербской Додика к одному году тюремного заключения и на шесть лет запретил ему заниматься политической деятельностью. Его признали виновным по делу о неподчинении Высокому представителю мирового сообщества Кристиану Шмидту, выполняющему в Боснии функции внешнего управляющего.

Прокуратура БиГ 12 марта направила МВД Республики Сербской и агентству по расследованиям и защите БиГ (полицейская служба) запрос на задержание Додика, ее премьера Радована Вишковича и председателя парламента Ненада Стевадича.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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