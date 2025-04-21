WSJ: Уиткофф может посетить Россию после переговоров с властями Украины

На новой встрече будут присутствовать госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог и Уиткофф, говорят собеседники газеты. «После этого Уиткофф может совершить еще одну поездку в Россию, хотя о поездке пока ничего не было объявлено», – говорится в материале.