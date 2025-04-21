Газета
Телеграм
/ Политика

WSJ: Уиткофф может посетить Россию после переговоров с властями Украины

Ведомости

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может посетить Россию после переговоров с представителями Киева в Лондоне. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц США.

Ожидается, что в Лондоне на этой неделе состоится очередной раунд переговоров между США и Украиной. Первая встреча по обсуждению условий мирного договора состоялась в Париже 17 апреля.

На новой встрече будут присутствовать госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог и Уиткофф, говорят собеседники газеты. «После этого Уиткофф может совершить еще одну поездку в Россию, хотя о поездке пока ничего не было объявлено», – говорится в материале.

19 апреля CNN со ссылкой на источник передавал, что администрация президента США Дональда Трампа намерена провести еще одну встречу спецпосланника главы государства по Ближнему Востоку Уиткоффа с российской стороной. При этом не уточнялось, будет ли это встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

За последние три месяца Уиткофф встречался с Путиным в России два раза. По итогам встречи 11 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что у администрации США есть инструменты давления для достижения мирного урегулирования и она намерена их задействовать. Тогда Трамп призывал Россию «начать действовать» для достижения мира.

19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие, которое продлилось до 21 апреля. На фоне этого Трамп выразил надежду, что Россия и Украина заключат сделку «на этой неделе».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных