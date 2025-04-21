WSJ: Уиткофф может посетить Россию после переговоров с властями Украины
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может посетить Россию после переговоров с представителями Киева в Лондоне. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц США.
Ожидается, что в Лондоне на этой неделе состоится очередной раунд переговоров между США и Украиной. Первая встреча по обсуждению условий мирного договора состоялась в Париже 17 апреля.
На новой встрече будут присутствовать госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог и Уиткофф, говорят собеседники газеты. «После этого Уиткофф может совершить еще одну поездку в Россию, хотя о поездке пока ничего не было объявлено», – говорится в материале.
19 апреля CNN со ссылкой на источник передавал, что администрация президента США Дональда Трампа намерена провести еще одну встречу спецпосланника главы государства по Ближнему Востоку Уиткоффа с российской стороной. При этом не уточнялось, будет ли это встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
За последние три месяца Уиткофф встречался с Путиным в России два раза. По итогам встречи 11 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что у администрации США есть инструменты давления для достижения мирного урегулирования и она намерена их задействовать. Тогда Трамп призывал Россию «начать действовать» для достижения мира.
19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие, которое продлилось до 21 апреля. На фоне этого Трамп выразил надежду, что Россия и Украина заключат сделку «на этой неделе».