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/ Политика

США готовят новую встречу Уиткоффа с российской стороной

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа намерена провести еще одну встречу спецпосланника главы государства по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с российской стороной. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Будет ли это встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, не уточняется.

Уиткофф посещал Россию три раза за последние три месяца. В ходе двух последних визитов он встретился с президентом Путиным. 15 апреля Уиткофф сообщил, что российский лидер попросил американскую сторону обеспечить постоянный мир. Спецпосланник США предположил, что «мы, возможно, стоим на пороге чего-то, что будет очень, очень важно для всего мира».

Вместе с тем, госсекретарь США Марко Рубио предупреждает о возможности выхода США из переговоров, если путь разрешения конфликта не будет найден в ближайшие дни. Axios со ссылкой на источники писал, что Трамп уже допускает завершение мирных переговоров.

На фоне этих заявлений Путин объявил пасхальное перемирие с 19 по 21 апреля. Российский лидер заявил, что Москва исходит из того, что украинская сторона «последует нашему примеру».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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