США готовят новую встречу Уиткоффа с российской стороной

Уиткофф посещал Россию три раза за последние три месяца. В ходе двух последних визитов он встретился с президентом Путиным. 15 апреля Уиткофф сообщил, что российский лидер попросил американскую сторону обеспечить постоянный мир. Спецпосланник США предположил, что «мы, возможно, стоим на пороге чего-то, что будет очень, очень важно для всего мира».