США готовят новую встречу Уиткоффа с российской стороной
Администрация президента США Дональда Трампа намерена провести еще одну встречу спецпосланника главы государства по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с российской стороной. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Будет ли это встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, не уточняется.
Уиткофф посещал Россию три раза за последние три месяца. В ходе двух последних визитов он встретился с президентом Путиным. 15 апреля Уиткофф сообщил, что российский лидер попросил американскую сторону обеспечить постоянный мир. Спецпосланник США предположил, что «мы, возможно, стоим на пороге чего-то, что будет очень, очень важно для всего мира».
Вместе с тем, госсекретарь США Марко Рубио предупреждает о возможности выхода США из переговоров, если путь разрешения конфликта не будет найден в ближайшие дни. Axios со ссылкой на источники писал, что Трамп уже допускает завершение мирных переговоров.
На фоне этих заявлений Путин объявил пасхальное перемирие с 19 по 21 апреля. Российский лидер заявил, что Москва исходит из того, что украинская сторона «последует нашему примеру».