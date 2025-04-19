Axios: Трамп теряет терпение и может выйти из переговорного процесса по Украине

18 апреля Трамп предупредил, что Вашингтон прекратит участие в мирном процессе по Украине, если какая-либо из сторон конфликта будет затруднять переговоры. Госсекретарь США Марко Рубио заявил также, что президент уже вложил в украинскую проблему много времени и сил, и перед США стоят и другие вопросы, требующие внимания. За несколько дней до этих заявлений, как пишет Axios, Трамп в частном порядке высказал свое разочарование тем, что переговоры «ни к чему не приводят». Неназванный американский чиновник заявил, что, по словам президента, он может перейти к другим вопросам внешней политики, если соглашение не будет достигнуто.