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/ Политика

Axios: Трамп теряет терпение и может выйти из переговорного процесса по Украине

Ведомости

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование ходом переговорного процесса по российско-украинскому конфликту и допустил, что если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, он может заняться другими вопросами внешней политики. Об этом Axios пишет со ссылкой на источники.

18 апреля Трамп предупредил, что Вашингтон прекратит участие в мирном процессе по Украине, если какая-либо из сторон конфликта будет затруднять переговоры. Госсекретарь США Марко Рубио заявил также, что президент уже вложил в украинскую проблему много времени и сил, и перед США стоят и другие вопросы, требующие внимания. За несколько дней до этих заявлений, как пишет Axios, Трамп в частном порядке высказал свое разочарование тем, что переговоры «ни к чему не приводят». Неназванный американский чиновник заявил, что, по словам президента, он может перейти к другим вопросам внешней политики, если соглашение не будет достигнуто.

Два европейских дипломата также заявили, ссылаясь на Рубио, что «Трамп теряет терпение и может выйти из процесса». Близкий к украинскому правительству источник сообщил, что комментарии госсекретаря, по-видимому, были направлены Киеву.

17 апреля Трамп сообщил, что в ближайшее время ожидает реакции Москвы на инициативу о прекращении огня на Украине. Он заявил, что не является большим поклонником президента Украины Владимира Зеленского, но одновременно с этим не считает его ответственным за продолжающийся конфликт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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