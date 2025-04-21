Песков: Россия проинформирует США о нарушениях перемирия со стороны Украины
Москва проинформирует все заинтересованные стороны о нарушении пасхального перемирия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, мы проинформируем все заинтересованные стороны и предоставим все данные, о которых говорили наши военные сегодня утром, все данные о тех нарушениях со стороны вооруженных сил Украины, о которых сегодня было упомянуто в заявлении», – сказал он.
Минобороны РФ сообщило утром 21 апреля, что хотя вооруженные силы Украины (ВСУ) снизили интенсивность боевых действий ВСУ по всей линии фронта, удары со стороны Украины продолжались. По данным ведомства, было зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия.
Пасхальное перемирие продлилось с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля. Оно было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным. Украинский глава государства Владимир Зеленский пообещал зеркально соблюдать режим прекращения огня.