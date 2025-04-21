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Песков: Россия проинформирует США о нарушениях перемирия со стороны Украины

Ведомости

Москва проинформирует все заинтересованные стороны о нарушении пасхального перемирия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы проинформируем все заинтересованные стороны и предоставим все данные, о которых говорили наши военные сегодня утром, все данные о тех нарушениях со стороны вооруженных сил Украины, о которых сегодня было упомянуто в заявлении», – сказал он.

Минобороны РФ сообщило утром 21 апреля, что хотя вооруженные силы Украины (ВСУ) снизили интенсивность боевых действий ВСУ по всей линии фронта, удары со стороны Украины продолжались. По данным ведомства, было зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия.

Пасхальное перемирие продлилось с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля. Оно было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным. Украинский глава государства Владимир Зеленский пообещал зеркально соблюдать режим прекращения огня. 

Песков заявил, что предложение о пасхальном перемирии с Украиной исходило от Путина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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