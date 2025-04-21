Песков: Россия проинформирует США о нарушениях перемирия со стороны Украины

«Безусловно, мы проинформируем все заинтересованные стороны и предоставим все данные, о которых говорили наши военные сегодня утром, все данные о тех нарушениях со стороны вооруженных сил Украины, о которых сегодня было упомянуто в заявлении», – сказал он.