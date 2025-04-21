Путин ратифицировал договор о партнерстве с Ираном

17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время визита в Москву передал Путину письменное послание от верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи. На встрече в Кремле дипломат отметил важность подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами и подчеркнул решимость Тегерана укреплять и расширять сотрудничество с Россией на всех уровнях.