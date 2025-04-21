Путин ратифицировал договор о партнерстве с Ираном
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Договор был подписан Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом 17 января в Москве. Он затрагивает сферы, связанные с обороной, безопасностью и противодействием терроризму, развитием промышленности, энергетики, сельского хозяйства, образования и культуры. В случае агрессии третьих стран стороны также обязались не оказывать военную помощь агрессору.
17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время визита в Москву передал Путину письменное послание от верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи. На встрече в Кремле дипломат отметил важность подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами и подчеркнул решимость Тегерана укреплять и расширять сотрудничество с Россией на всех уровнях.