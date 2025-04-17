Глава МИД Ирана передал Путину послание от верховного лидера республики

На встрече в Кремле Арагчи изложил Путину взгляды и позиции Исламской Республики по вопросам двусторонних отношений, а также региональных и международных событий. Министр также отметил важность подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами и подчеркнул решимость Тегерана укреплять и расширять сотрудничество с Россией на всех уровнях.