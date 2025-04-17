Глава МИД Ирана передал Путину послание от верховного лидера республики

Глава МИД Ирана передал Путину послание от верховного лидера республикиТегеран намерен укреплять и расширять отношения с Россией на всех уровнях, заявил министр
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, прибывший 17 апреля с визитом в Москву, передал президенту РФ Владимиру Путину письменное послание от верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи. Об этом говорится в Telegram-канале дипведомства.
На встрече в Кремле Арагчи изложил Путину взгляды и позиции Исламской Республики по вопросам двусторонних отношений, а также региональных и международных событий. Министр также отметил важность подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами и подчеркнул решимость Тегерана укреплять и расширять сотрудничество с Россией на всех уровнях.
В ходе переговоров затрагивались также региональные проблемы и существующие угрозы, статус переговоров по Украине, ядерный вопрос.
16 апреля Совет Федерации РФ одобрил закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Документ был подписан Путиным и президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом 17 января. Он затрагивает сферы, связанные с обороной, безопасностью и противодействием терроризму, развитием промышленности, энергетики, сельского хозяйства, образования и культуры. В частности, в случае агрессии третьих стран стороны обязались не оказывать военную помощь агрессору.