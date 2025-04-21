Новым заместителем гендиректора «Роскосмоса» станет Борис Глазков
Наблюдательный совет «Роскосмоса» одобрил назначение Бориса Глазкова на должность заместителя генерального директора компании. В настоящее время он занимает позицию старшего вице-президента по инновационному развитию ПАО «Ростелеком». Информация об этом появилась на сайте госкорпорации.
Глазков родился в 1981 г. и окончил Московский авиационный институт, где получил специальность «Прикладная математика». С 2013 г. он работает в «Ростелекоме», зарекомендовав себя как компетентный руководитель. За свою карьеру он удостоился ряда ведомственных и государственных наград.
Кадровые перестановки в «Роскосмосе» начались с 6 февраля. Тогда Юрий Борисов был освобожден от должности генерального директора корпорации, а его место занял 39-летний Дмитрий Баканов, ранее работавший в министерстве транспорта. С 2019 г. он возглавлял департамент цифровой трансформации, а с 2022 г. занимал пост заместителя министра. В Кремле подчеркнули, что решение не связано с претензиями к бывшему главе «Роскосмоса», а является частью плановой «ротации».
31 марта президент России Владимир Путин провел встречу с новым руководителем «Роскосмоса». Баканов на ней представил главе государства стратегические планы по развитию отечественной космической программы.