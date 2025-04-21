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Новым заместителем гендиректора «Роскосмоса» станет Борис Глазков

Ведомости

Наблюдательный совет «Роскосмоса» одобрил назначение Бориса Глазкова на должность заместителя генерального директора компании. В настоящее время он занимает позицию старшего вице-президента по инновационному развитию ПАО «Ростелеком». Информация об этом появилась на сайте госкорпорации.

Глазков родился в 1981 г. и окончил Московский авиационный институт, где получил специальность «Прикладная математика». С 2013 г. он работает в «Ростелекоме», зарекомендовав себя как компетентный руководитель. За свою карьеру он удостоился ряда ведомственных и государственных наград.

Кадровые перестановки в «Роскосмосе» начались с 6 февраля. Тогда Юрий Борисов был освобожден от должности генерального директора корпорации, а его место занял 39-летний Дмитрий Баканов, ранее работавший в министерстве транспорта. С 2019 г. он возглавлял департамент цифровой трансформации, а с 2022 г. занимал пост заместителя министра. В Кремле подчеркнули, что решение не связано с претензиями к бывшему главе «Роскосмоса», а является частью плановой «ротации».

31 марта президент России Владимир Путин провел встречу с новым руководителем «Роскосмоса». Баканов на ней представил главе государства стратегические планы по развитию отечественной космической программы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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