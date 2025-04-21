Новым заместителем гендиректора «Роскосмоса» станет Борис Глазков

Кадровые перестановки в «Роскосмосе» начались с 6 февраля. Тогда Юрий Борисов был освобожден от должности генерального директора корпорации, а его место занял 39-летний Дмитрий Баканов, ранее работавший в министерстве транспорта. С 2019 г. он возглавлял департамент цифровой трансформации, а с 2022 г. занимал пост заместителя министра. В Кремле подчеркнули, что решение не связано с претензиями к бывшему главе «Роскосмоса», а является частью плановой «ротации».