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NYP: Киев готов «де факто» отказаться от 20% территорий

Ведомости

Киев, по-видимому, готов отказаться от 20% территорий при условии, что это будет считаться «фактическим» признанием территории, а не «юридическим», пишет New York Post (NYP) со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По словам источника, на переговорах с делегацией США на прошлой неделе Киев больше всего волновала «земельная» часть соглашения.

Собеседник NYP пояснил, что «де-факто» означает признание контроля Москвы над новыми регионами РФ, но не готовность Киева навсегда отказаться от них. «Де-юре», по его словам, подразумевает признание контроля РФ над спорной землей и того факта, что Украина «никогда не увидит ее снова».

21 апреля президент США Дональд Трамп заявил о высокой вероятности достижения соглашения между Россией и Украиной на этой неделе. Американский лидер также пообещал в ближайшие три дня представить полную информацию по ситуации с разрешением украинского конфликта.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявлял, что обсуждал вопрос территорий с президентом РФ Владимиром Путиным. Уиткофф предполагает, что Украина «может меньше беспокоиться о некоторых регионах, если они являются русскоязычными».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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