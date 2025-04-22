NYP: Киев готов «де факто» отказаться от 20% территорий

Собеседник NYP пояснил, что «де-факто» означает признание контроля Москвы над новыми регионами РФ, но не готовность Киева навсегда отказаться от них. «Де-юре», по его словам, подразумевает признание контроля РФ над спорной землей и того факта, что Украина «никогда не увидит ее снова».