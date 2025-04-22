NYP: Киев готов «де факто» отказаться от 20% территорий
Киев, по-видимому, готов отказаться от 20% территорий при условии, что это будет считаться «фактическим» признанием территории, а не «юридическим», пишет New York Post (NYP) со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
По словам источника, на переговорах с делегацией США на прошлой неделе Киев больше всего волновала «земельная» часть соглашения.
Собеседник NYP пояснил, что «де-факто» означает признание контроля Москвы над новыми регионами РФ, но не готовность Киева навсегда отказаться от них. «Де-юре», по его словам, подразумевает признание контроля РФ над спорной землей и того факта, что Украина «никогда не увидит ее снова».
21 апреля президент США Дональд Трамп заявил о высокой вероятности достижения соглашения между Россией и Украиной на этой неделе. Американский лидер также пообещал в ближайшие три дня представить полную информацию по ситуации с разрешением украинского конфликта.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявлял, что обсуждал вопрос территорий с президентом РФ Владимиром Путиным. Уиткофф предполагает, что Украина «может меньше беспокоиться о некоторых регионах, если они являются русскоязычными».