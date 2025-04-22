Президент Абхазии приедет в Москву на празднование 80-летия Победы
Президент Абхазии Бадра Гунба примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве. Об этом сообщил посол республики в России Алхас Квициниа.
«Президент Абхазии получил приглашение от Владимира Путина на парад 9 мая и обязательно посетит Москву для участия в праздничных мероприятиях», – заявил Квициниа (цитата по «РИА Новости»).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на празднование в Москву прибудут многочисленные главы государств, правительств и представители делегаций из разных стран мира.
«Мы готовимся оказать максимально радушный прием. Разумеется, на полях этого мероприятия состоятся и содержательные переговоры», – пояснял представитель Кремля.
Среди лидеров, подтвердивших свое участие в торжествах, – президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, лидер Республики Сербской Милорад Додик, а также глава Палестинской автономии Махмуд Аббас и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва.
Президент Киргизии Садыр Жапаров также примет участие в праздновании. Для этого в его стране День Победы отметят 8 мая. Кроме того, свои визиты ранее подтвердили премьер-министр Словакии Роберт Фицо и другие международные лидеры.