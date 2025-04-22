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Президент Абхазии приедет в Москву на празднование 80-летия Победы

Ведомости

Президент Абхазии Бадра Гунба примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве. Об этом сообщил посол республики в России Алхас Квициниа.

«Президент Абхазии получил приглашение от Владимира Путина на парад 9 мая и обязательно посетит Москву для участия в праздничных мероприятиях», – заявил Квициниа (цитата по «РИА Новости»).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на празднование в Москву прибудут многочисленные главы государств, правительств и представители делегаций из разных стран мира.

«Мы готовимся оказать максимально радушный прием. Разумеется, на полях этого мероприятия состоятся и содержательные переговоры», – пояснял представитель Кремля.

Среди лидеров, подтвердивших свое участие в торжествах, – президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, лидер Республики Сербской Милорад Додик, а также глава Палестинской автономии Махмуд Аббас и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва.

Президент Киргизии Садыр Жапаров также примет участие в праздновании. Для этого в его стране День Победы отметят 8 мая. Кроме того, свои визиты ранее подтвердили премьер-министр Словакии Роберт Фицо и другие международные лидеры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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