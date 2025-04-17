В Кремле не стали сравнивать день 80-летия Победы с Ялтинской конференцией

В Кремле не стали сравнивать день 80-летия Победы с Ялтинской конференциейПо словам Пескова, в Москве пройдет празднование, а не форум
Приближающееся празднование 80-летнего юбилея Победы в Москве не будет носить элементов Ялтинской конференции 1945 г. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подтвердил, что 9 мая в Москву приедет много глав государств, правительств и представителей делегаций из разных стран мира. Но там будет проходить празднование, а не форум или конференция.
«Мы готовимся оказать максимально радушный прием. Разумеется, на полях этого мероприятия состоятся и содержательные переговоры», – отметил Песков.
Полный список гостей представитель Кремля пообещал представить позже.
В программе торжеств – юбилейный парад на Красной площади, который соберет лидеров и высокопоставленных представителей ряда стран. Среди подтвердивших участие – президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, лидер Республики Сербской Милорад Додик, а также глава Палестинской автономии Махмуд Аббас. Недавно о своем визите объявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Президент Киргизии Садыр Жапаров также примет участие в параде. Для этого в его стране празднование Дня Победы перенесли на 8 мая. Кроме того, свои визиты ранее подтвердили премьер-министр Словакии Роберт Фицо и другие международные лидеры.