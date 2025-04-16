Премьер-министр Словакии не собирается 9 мая ехать в Киев вместо Москвы
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 9 мая приедет в Москву на парад Победы, сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьера.
Фицо заявил, что в этот день в Киев не собирается, но сможет направить государственную делегацию, если там будут проводиться памятные мероприятия.
14 апреля президент Украины Владимир Зеленский пригласил европейских чиновников посетить Киев 9 мая. Он призвал страны Евросоюза показать «единство и решимость». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что нежелание Зеленского праздновать День Победы лишний раз подчеркивает правоту российской стороны. Тогда же глава евродипломатии Кая Каллас заявляла о последствиях для тех, кто поедет в Москву на празднование юбилея Победы.
В мае 2023 г. Зеленский подписал указ об установлении на Украине Дня Европы 9 мая. Тогда же Верховная рада Украины поддержала законопроект, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. С 2015 г. 8 мая на Украине отмечали День памяти и примирения. День Победы 9 мая оставался праздником, но ключевые официальные мероприятия на государственном уровне были перенесены на 8 мая.