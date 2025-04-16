Премьер-министр Словакии не собирается 9 мая ехать в Киев вместо Москвы

В мае 2023 г. Зеленский подписал указ об установлении на Украине Дня Европы 9 мая. Тогда же Верховная рада Украины поддержала законопроект, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. С 2015 г. 8 мая на Украине отмечали День памяти и примирения. День Победы 9 мая оставался праздником, но ключевые официальные мероприятия на государственном уровне были перенесены на 8 мая.