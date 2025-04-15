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Песков: нежелание Киева праздновать День Победы подчеркивает правоту России

Ведомости

Нежелание президента Украины Владимира Зеленского праздновать День Победы лишний раз подчеркивает правоту российской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Говоря о том, что глава Украины планирует 9 мая собрать парад дипломатов, поддерживающих Киев, Песков заявил, что это «как минимум неуважение Зеленского к памяти своего деда». Он также заявил, что такой шаг вновь подчеркивает правоту президента России Владимира Путина, «который делает то, что делается, и то, что нужно делать».

14 апреля газета Politico сообщала, что Зеленский через министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу пригласил европейских чиновников посетить Киев 9 мая. Глава ведомства призвал страны Евросоюза показать «единство и решимость».

В тот же день глава Евродипломатии Кая Каллас заявила о последствиях для тех, кто решит отправиться на празднование юбилея Победы в Москву. «Многие министры сказали, что ЕС воспринимает всерьез поездки в Москву на празднование 9 Мая, они будут иметь последствия», – сказала она. Глава Евродипломатии добавила, что ЕС требует от всех стран-кандидатов отказаться от участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в российской столице.

После слова Каллас председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ее необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН. «Можно простить разные ошибки политикам, кроме одной – осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живем», – сказал Володин, добавив, что Европы бы не существовало без подвига советских военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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