Песков: нежелание Киева праздновать День Победы подчеркивает правоту России
Нежелание президента Украины Владимира Зеленского праздновать День Победы лишний раз подчеркивает правоту российской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Говоря о том, что глава Украины планирует 9 мая собрать парад дипломатов, поддерживающих Киев, Песков заявил, что это «как минимум неуважение Зеленского к памяти своего деда». Он также заявил, что такой шаг вновь подчеркивает правоту президента России Владимира Путина, «который делает то, что делается, и то, что нужно делать».
14 апреля газета Politico сообщала, что Зеленский через министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу пригласил европейских чиновников посетить Киев 9 мая. Глава ведомства призвал страны Евросоюза показать «единство и решимость».
В тот же день глава Евродипломатии Кая Каллас заявила о последствиях для тех, кто решит отправиться на празднование юбилея Победы в Москву. «Многие министры сказали, что ЕС воспринимает всерьез поездки в Москву на празднование 9 Мая, они будут иметь последствия», – сказала она. Глава Евродипломатии добавила, что ЕС требует от всех стран-кандидатов отказаться от участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в российской столице.
После слова Каллас председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ее необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН. «Можно простить разные ошибки политикам, кроме одной – осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живем», – сказал Володин, добавив, что Европы бы не существовало без подвига советских военнослужащих.