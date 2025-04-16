Захарова: приглашение лидеров ЕС в Киев 9 мая – театр абсурда
Тот факт, что руководство Украины пригласило представителей и лидеров стран Западной Европы в Киев 9 мая свидетельствует о начале времен «театра абсурда» и абсолютной бесовщины. Об этом заявила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат напомнила о том, что по инициативе президента Украины Владимира Зеленского Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне стали на Украине считать 8 мая.
«[Они] начали делать ставку на восьмое, отказываясь от своей собственной истории. Теперь, оказывается, девятое тоже сгодится. <…> Вот эта гниль этого предательства! Это лукавство, переходящее в откровенную ложь», – заявила Захарова.
Представитель МИДа РФ также обратила внимание, что Киев собирает у себя лидеров государств Западной Европы на фоне боевых действий и ежедневных высказываний об угрозе безопасности. При этом мероприятие позиционируется как некое дипломатическое действие, а не как парад, связанный с Победой.
«Украинский народ дал такое количество героев от рядовых до высшего руководства военного, партизан для победы общей. Какое может быть дипломатическое действие, кроме того, которое бы чтило память, рассказывало об этом, возвращалось в те времена и говорило о том, что ни в коем случае нельзя забывать об уроках, которые мир должен был бы выучить после тех событий?», – спросила дипломат.
14 апреля Politico писала, что Зеленский пригласил европейских чиновников посетить Киев 9 мая. Глава ведомства призвал страны Евросоюза показать «единство и решимость». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что нежелание Зеленского праздновать День Победы лишний раз подчеркивает правоту российской стороны. Тогда же глава Евродипломатии Кая Каллас заявляла о последствиях для тех, кто поедет в Москву на празднование юбилея Победы.
В мае 2023 г. Зеленский подписал указ об установлении на Украине Дня Европы 9 мая. В конце мая того же года Верховная рада Украины поддержала законопроект, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. С 2015 г. 8 мая на Украине отмечали День памяти и примирения. День Победы 9 мая оставался праздником, но ключевые официальные мероприятия на государственном уровне были перенесены на 8 мая.