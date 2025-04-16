Газета
Телеграм
/ Политика

Захарова: приглашение лидеров ЕС в Киев 9 мая – театр абсурда

Ведомости

Тот факт, что руководство Украины пригласило представителей и лидеров стран Западной Европы в Киев 9 мая свидетельствует о начале времен «театра абсурда» и абсолютной бесовщины. Об этом заявила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат напомнила о том, что по инициативе президента Украины Владимира Зеленского Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне стали на Украине считать 8 мая.

«[Они] начали делать ставку на восьмое, отказываясь от своей собственной истории. Теперь, оказывается, девятое тоже сгодится. <…> Вот эта гниль этого предательства! Это лукавство, переходящее в откровенную ложь», – заявила Захарова.

Представитель МИДа РФ также обратила внимание, что Киев собирает у себя лидеров государств Западной Европы на фоне боевых действий и ежедневных высказываний об угрозе безопасности. При этом мероприятие позиционируется как некое дипломатическое действие, а не как парад, связанный с Победой.

«Украинский народ дал такое количество героев от рядовых до высшего руководства военного, партизан для победы общей. Какое может быть дипломатическое действие, кроме того, которое бы чтило память, рассказывало об этом, возвращалось в те времена и говорило о том, что ни в коем случае нельзя забывать об уроках, которые мир должен был бы выучить после тех событий?», – спросила дипломат.

14 апреля Politico писала, что Зеленский пригласил европейских чиновников посетить Киев 9 мая. Глава ведомства призвал страны Евросоюза показать «единство и решимость». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что нежелание Зеленского праздновать День Победы лишний раз подчеркивает правоту российской стороны. Тогда же глава Евродипломатии Кая Каллас заявляла о последствиях для тех, кто поедет в Москву на празднование юбилея Победы.

В мае 2023 г. Зеленский подписал указ об установлении на Украине Дня Европы 9 мая. В конце мая того же года Верховная рада Украины поддержала законопроект, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. С 2015 г. 8 мая на Украине отмечали День памяти и примирения. День Победы 9 мая оставался праздником, но ключевые официальные мероприятия на государственном уровне были перенесены на 8 мая.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных