Захарова: приглашение лидеров ЕС в Киев 9 мая – театр абсурда

«Украинский народ дал такое количество героев от рядовых до высшего руководства военного, партизан для победы общей. Какое может быть дипломатическое действие, кроме того, которое бы чтило память, рассказывало об этом, возвращалось в те времена и говорило о том, что ни в коем случае нельзя забывать об уроках, которые мир должен был бы выучить после тех событий?», – спросила дипломат.