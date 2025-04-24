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Белоруссия может освободить около 8000 осужденных по амнистии к 80-летию Победы

Ведомости

Правительство Белоруссии по поручению президента республики Александра Лукашенко внесло в парламент страны законопроект «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне». Предварительно, под амнистию попадут почти 8000 осужденных, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

По его данным, в документе предусмотрен ряд новаций. В частности, под амнистию могут попасть лица с определенными заболеваниями. Кроме того, ранее не судимым, достигшим 70-летнего возраста и осужденным на срок до шести лет включительно, предлагается заменить наказание более мягким в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Вместо полной амнистии также устанавливается применение частичной – в виде сокращения срока наказания на один год – к лицам, которые осуждены за преступления, повлекшие смерть человека по неосторожности. В отношении большинства осужденных основными условиями для амнистии являются полное возмещение вреда и положительная характеристика в период отбывания наказания.

3 июля 2024 г. Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 80-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. В документе говорится, что от наказания освобождаются несовершеннолетние, беременные женщины, лица пенсионного возраста, инвалиды первой и второй групп, граждане, пострадавшие от катастрофы в Чернобыльской АЭС и др. Заключенным, не попавшим в этот список и совершившим преступления без большой общественной опасности, смягчается наказание – до ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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