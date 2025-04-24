Белоруссия может освободить около 8000 осужденных по амнистии к 80-летию Победы

3 июля 2024 г. Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 80-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. В документе говорится, что от наказания освобождаются несовершеннолетние, беременные женщины, лица пенсионного возраста, инвалиды первой и второй групп, граждане, пострадавшие от катастрофы в Чернобыльской АЭС и др. Заключенным, не попавшим в этот список и совершившим преступления без большой общественной опасности, смягчается наказание – до ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.