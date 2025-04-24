Белоруссия может освободить около 8000 осужденных по амнистии к 80-летию Победы
Правительство Белоруссии по поручению президента республики Александра Лукашенко внесло в парламент страны законопроект «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне». Предварительно, под амнистию попадут почти 8000 осужденных, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».
По его данным, в документе предусмотрен ряд новаций. В частности, под амнистию могут попасть лица с определенными заболеваниями. Кроме того, ранее не судимым, достигшим 70-летнего возраста и осужденным на срок до шести лет включительно, предлагается заменить наказание более мягким в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
Вместо полной амнистии также устанавливается применение частичной – в виде сокращения срока наказания на один год – к лицам, которые осуждены за преступления, повлекшие смерть человека по неосторожности. В отношении большинства осужденных основными условиями для амнистии являются полное возмещение вреда и положительная характеристика в период отбывания наказания.
3 июля 2024 г. Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 80-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. В документе говорится, что от наказания освобождаются несовершеннолетние, беременные женщины, лица пенсионного возраста, инвалиды первой и второй групп, граждане, пострадавшие от катастрофы в Чернобыльской АЭС и др. Заключенным, не попавшим в этот список и совершившим преступления без большой общественной опасности, смягчается наказание – до ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.