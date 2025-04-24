Лавров примет участие в совещании глав МИД БРИКС в Рио-де-Жанейро

В рамках встречи в Бразилии, сообщила Захарова, главы МИД изучат «актуальные вопросы международной повестки дня, урегулирования кризисов, конфликтов, перспектив совершенствования системы глобального управления с акцентом на повышение роли государств мирового большинства». Министры также наметят дальнейшие шаги развития стратегического партнерства в контексте подготовки к XVII саммиту БРИКС, который пройдет в Бразилии 6-7 июля, добавила официальный представитель МИДа.