Лавров примет участие в совещании глав МИД БРИКС в Рио-де-Жанейро
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в совещании глав МИД БРИКС в Рио-де-Жанейро 28-29 апреля, а 30 апреля прибудет в Доминиканскую республику, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова на еженедельном брифинге.
В рамках встречи в Бразилии, сообщила Захарова, главы МИД изучат «актуальные вопросы международной повестки дня, урегулирования кризисов, конфликтов, перспектив совершенствования системы глобального управления с акцентом на повышение роли государств мирового большинства». Министры также наметят дальнейшие шаги развития стратегического партнерства в контексте подготовки к XVII саммиту БРИКС, который пройдет в Бразилии 6-7 июля, добавила официальный представитель МИДа.
Посещение Лавровым Доминиканы приурочено к 80-летию установления дипотношений с Россией и открытию посольства в республике.
14 апреля Россия открыла полноценное посольство в Доминикане. Посол РФ Алексей Середин вручил копии верительных грамот министру иностранных дел республики Роберто Альваресу.