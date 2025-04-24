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Лавров примет участие в совещании глав МИД БРИКС в Рио-де-Жанейро

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в совещании глав МИД БРИКС в Рио-де-Жанейро 28-29 апреля, а 30 апреля прибудет в Доминиканскую республику, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова на еженедельном брифинге.

В рамках встречи в Бразилии, сообщила Захарова, главы МИД изучат «актуальные вопросы международной повестки дня, урегулирования кризисов, конфликтов, перспектив совершенствования системы глобального управления с акцентом на повышение роли государств мирового большинства». Министры также наметят дальнейшие шаги развития стратегического партнерства в контексте подготовки к XVII саммиту БРИКС, который пройдет в Бразилии 6-7 июля, добавила официальный представитель МИДа.

Посещение Лавровым Доминиканы приурочено к 80-летию установления дипотношений с Россией и открытию посольства в республике.

14 апреля Россия открыла полноценное посольство в Доминикане. Посол РФ Алексей Середин вручил копии верительных грамот министру иностранных дел республики Роберто Альваресу.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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