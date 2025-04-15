В Доминикане открылось посольство России
Россия открыла полноценное посольство в Доминиканской Республике, сообщает МИД РФ в своем Telergam-канале.
14 апреля посол РФ Алексей Середин вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Доминиканской Республики Роберто Альваресу.
7 декабря 2024 г. о предполагаемом открытии посольства в Доминикане говорил посол страны в России Рамон Алехандро Ариас Сарсуэла. Тогда он говорил, что решение будет зависеть от российской стороны. 26 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил открытие посольства в 2025 г.
7 сентября 2024 г. премьер-министр Михаил Мишустин распорядился учредить посольство России в Доминикане.