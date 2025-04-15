В Доминикане открылось посольство России

7 декабря 2024 г. о предполагаемом открытии посольства в Доминикане говорил посол страны в России Рамон Алехандро Ариас Сарсуэла. Тогда он говорил, что решение будет зависеть от российской стороны. 26 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил открытие посольства в 2025 г.