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Corriere della Sera: минюст Италии не будет исполнять ордер МУС на арест Путина

Ведомости

Минюст Италии не стал бы исполнять ордер международного уголовного суда (МУС) в отношении президента РФ Владимира Путина, пишет итальянское издание Corriere della Sera.

Имя президента находится в международном розыске, говорят в издании, но если бы сотрудник судебной полиции обнаружил его перед собой и остановил, то совершил бы незаконное действие. Сейчас постановление Гаагского суда «застряло в кабинетах министерства», а сам ордер превращен в «листок бумаги».

24 апреля зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о деятельности МУС в своей статье «Утраченные иллюзии или как МУС превратился в юридическое ничтожество». Он констатировал полную несостоятельность суда в выполнении своей главной задачи – привлечении к ответственности всех, виновных в геноциде, военных преступлениях и избежавших наказания по национальному законодательству. По его словам, МУС превратился из инструмента правосудия в «инструмент грязной политики», и неизвестно, какого беззакония с его стороны можно ожидать дальше.

В марте 2023 г. МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В Кремле тогда заявили, что решения этого суда не имеют юридической силы и являются ничтожными. В том же году президент Сербии Александр Вучич заявил, что такое решение МУС негативно отразится на жизни людей, ведь оно показывает нежелание говорить о перемирии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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