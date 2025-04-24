24 апреля зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о деятельности МУС в своей статье «Утраченные иллюзии или как МУС превратился в юридическое ничтожество». Он констатировал полную несостоятельность суда в выполнении своей главной задачи – привлечении к ответственности всех, виновных в геноциде, военных преступлениях и избежавших наказания по национальному законодательству. По его словам, МУС превратился из инструмента правосудия в «инструмент грязной политики», и неизвестно, какого беззакония с его стороны можно ожидать дальше.