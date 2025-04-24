Corriere della Sera: минюст Италии не будет исполнять ордер МУС на арест Путина
Минюст Италии не стал бы исполнять ордер международного уголовного суда (МУС) в отношении президента РФ Владимира Путина, пишет итальянское издание Corriere della Sera.
Имя президента находится в международном розыске, говорят в издании, но если бы сотрудник судебной полиции обнаружил его перед собой и остановил, то совершил бы незаконное действие. Сейчас постановление Гаагского суда «застряло в кабинетах министерства», а сам ордер превращен в «листок бумаги».
24 апреля зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о деятельности МУС в своей статье «Утраченные иллюзии или как МУС превратился в юридическое ничтожество». Он констатировал полную несостоятельность суда в выполнении своей главной задачи – привлечении к ответственности всех, виновных в геноциде, военных преступлениях и избежавших наказания по национальному законодательству. По его словам, МУС превратился из инструмента правосудия в «инструмент грязной политики», и неизвестно, какого беззакония с его стороны можно ожидать дальше.
В марте 2023 г. МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В Кремле тогда заявили, что решения этого суда не имеют юридической силы и являются ничтожными. В том же году президент Сербии Александр Вучич заявил, что такое решение МУС негативно отразится на жизни людей, ведь оно показывает нежелание говорить о перемирии.