Медведев указал на полную несостоятельность МУС
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев констатировал полную несостоятельность Международного уголовного суда (МУС) в выполнении своей главной задачи – привлечении к ответственности всех, виновных в геноциде, военных преступлениях и избежавших наказания по национальному законодательству. На это он указал в своей статье «Утраченные иллюзии или как МУС превратился в юридическое ничтожество», опубликованной в журнале «Правоведение» Санкт-Петербургского госуниверситета.
По словам Медведева, МУС превратился из инструмента правосудия в «инструмент грязной политики», и неизвестно, какого беззакония с его стороны можно ожидать дальше.
«Запад, который стремительно теряет свои позиции в мире и уже не в состоянии навязывать большинству человечества свою волю, идет ва-банк и не остановится ни перед чем. Это опасность, которую надо учитывать», – подчеркнул зампред Совбеза.
Медведев также указал, что исполнение незаконного решения МУС в отношении главы государства, которое не является участником Римского статута, может рассматриваться как casus belli в отношении стран, причастных к его принятию.
«Стоит ли говорить об опасности таких решений в отношении руководства ядерной державы и постоянного члена Совета Безопасности ООН. Не говоря уж о том, что лица, которые вынесли такое решение, могут и должны преследоваться следственными и судебными органами страны, чье руководство незаконно привлекается к ответственности», – отметил он.
В марте 2023 г. МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В Кремле тогда заявили, что решения этого суда не имеют юридической силы и являются ничтожными.