Медведев указал на полную несостоятельность МУС

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев констатировал полную несостоятельность Международного уголовного суда (МУС) в выполнении своей главной задачи – привлечении к ответственности всех, виновных в геноциде, военных преступлениях и избежавших наказания по национальному законодательству. На это он указал в своей статье «Утраченные иллюзии или как МУС превратился в юридическое ничтожество», опубликованной в журнале «Правоведение» Санкт-Петербургского госуниверситета.