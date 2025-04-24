FT: генсек НАТО призовет США не принуждать Украину к мирной сделке

23 апреля в Лондоне должны были пройти переговоры делегаций США, Европы и Украины по урегулированию российско-украинского конфликта. За день до них Рубио заявил, что не будет присутствовать на встрече. Об этом стало известно после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не признает контроль Москвы над Крымом. Позднее ведущие дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили встречу.