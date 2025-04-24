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FT: генсек НАТО призовет США не принуждать Украину к мирной сделке

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе визита в Вашингтон призовет администрацию президента США Дональда Трампа не заставлять Украину принимать мирное соглашение против ее воли. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

Во время визита в Вашингтон 24–25 апреля Рютте планирует встретиться с государственным секретарем США Марко Рубио, советником американского лидера по нацбезопасности Майком Уолтцем и министром обороны Питом Хегсетом. Собеседники агентства уточнили, что на этих встречах генсек НАТО собирается предупредить, что мирное урегулирование, учитывающее только условия российской стороны, усилит угрозу со стороны России для Европы.

23 апреля в Лондоне должны были пройти переговоры делегаций США, Европы и Украины по урегулированию российско-украинского конфликта. За день до них Рубио заявил, что не будет присутствовать на встрече. Об этом стало известно после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не признает контроль Москвы над Крымом. Позднее ведущие дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили встречу.

The Washington Post писала, что срыв переговоров произошел из-за недовольства США в связи с нежеланием Украины признать условия мирного плана Трампа. По данным Reuters, перед переговорами Киев подготовил документ, согласно которому до «полного и безоговорочного прекращения огня» не будет никаких обсуждений территориальных вопросов.

После срыва переговоров в Лондоне Трамп обвинил Зеленского в том, что он своими «провокационными» заявлениями наносит вред переговорному процессу. По его мнению, Крым «даже не является предметом обсуждения».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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