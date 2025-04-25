Мэр Киева допустил территориальные уступки в рамках соглашения о мире

23 апреля в Лондоне должны были пройти переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. Незадолго до этого прозвучало заявление Зеленского о том, что Киев не намерен признавать контроль Москвы над Крымом. Впоследствии госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не приедет на переговоры, а ведущие дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили запланированные консультации. Вместо них состоялись переговоры между старшими должностными лицами из пяти стран.