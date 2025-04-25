Мэр Киева допустил территориальные уступки в рамках соглашения о мире
Одним из сценариев развития событий в рамках заключения мирного соглашения между Россией и Украиной может стать отказ республики от территорий. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью британским СМИ.
«Это [отказ от территории] несправедливо. Но для мира, временного мира, возможно, это может быть решением, временным», – сказал мэр Киева (цитата по «РИА Новости»).
Кличко отметил, что «болезненное решение» может быть принято президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы достичь мира. При этом, по словам мэра Киева, украинский лидер не обсуждал с ним деталей вероятного урегулирования конфликта.
23 апреля в Лондоне должны были пройти переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. Незадолго до этого прозвучало заявление Зеленского о том, что Киев не намерен признавать контроль Москвы над Крымом. Впоследствии госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не приедет на переговоры, а ведущие дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили запланированные консультации. Вместо них состоялись переговоры между старшими должностными лицами из пяти стран.
The Washington Post писала со ссылкой на источники, что причиной срыва лондонских переговоров стало недовольство Вашингтона из-за нежелания Киева признать условия мирного плана президента США Дональда Трампа. По данным газеты, Киев отказался принимать инициативу о передаче ряда территорий Москве. Вашингтон также выразил недовольство насчет украинской позиции «сначала обсудить полное прекращение огня, а все остальное – позже».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль согласен с заявлением Трампа о том, что Киев потерял Крым много лет назад.