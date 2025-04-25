Переговоры Путина и Уиткоффа длятся более двух часов

О начале встрече Кремль сообщил в 14:30 мск. В переговорах также участвуют глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и помощник российского главы Юрий Ушаков. Это четвертый визит Уиткоффа в Россию за последние три месяца и третья встреча спецпосланника президента США и Путина.