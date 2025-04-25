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Переговоры Путина и Уиткоффа длятся более двух часов

Ведомости

Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа продолжаются более двух часов.

О начале встрече Кремль сообщил в 14:30 мск. В переговорах также участвуют глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и помощник российского главы Юрий Ушаков. Это четвертый визит Уиткоффа в Россию за последние три месяца и третья встреча спецпосланника президента США и Путина.

В прошлую встречу Уиткоффа и Путина они обсуждали вопросы урегулирования российско-украинского конфликта. В ходе диалога президент РФ попросил американскую сторону обеспечить постоянный мир.

Детали сегодняшних переговоров не раскрывались. New York Post писало со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа, что американский глава может представить свой мирный план по урегулированию на Украине до конца недели. Он может включать размещение европейских миротворцев на украинской территории.

Как сообщил Reuters, Уиткофф на переговорах в Париже 17 апреля представил Европе и Украине список предложений по урегулированию конфликта. Он предусматривает юридическое признание США Крыма частью России. Президент Украины Владимир Зеленский уже подчеркнул, что Киев не признает потерянные территории за Москвой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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