Переговоры Путина и Уиткоффа длятся более двух часов
Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа продолжаются более двух часов.
О начале встрече Кремль сообщил в 14:30 мск. В переговорах также участвуют глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и помощник российского главы Юрий Ушаков. Это четвертый визит Уиткоффа в Россию за последние три месяца и третья встреча спецпосланника президента США и Путина.
В прошлую встречу Уиткоффа и Путина они обсуждали вопросы урегулирования российско-украинского конфликта. В ходе диалога президент РФ попросил американскую сторону обеспечить постоянный мир.
Детали сегодняшних переговоров не раскрывались. New York Post писало со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа, что американский глава может представить свой мирный план по урегулированию на Украине до конца недели. Он может включать размещение европейских миротворцев на украинской территории.
Как сообщил Reuters, Уиткофф на переговорах в Париже 17 апреля представил Европе и Украине список предложений по урегулированию конфликта. Он предусматривает юридическое признание США Крыма частью России. Президент Украины Владимир Зеленский уже подчеркнул, что Киев не признает потерянные территории за Москвой.