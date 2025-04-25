Путин принимает спецпосланника Трампа в Кремле

Детали сегодняшних переговоров не раскрывались. Как писало издание New York Post со ссылкой на источники в американской администрации, президент США Дональд Трамп может представить свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине до конца недели. План может включать размещение европейских миротворцев на украинской территории. Москва заявляла, что считает неприемлемым размещение миротворческих контингентов на Украине.