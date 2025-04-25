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Путин принимает спецпосланника Трампа в Кремле

Эта вторая встреча президента России и Уиткоффа за месяц
Наталья Захарова
Максим Цуланов
Кристина Кормилицына / ТАСС
Кристина Кормилицына / ТАСС

Президент России Владимир Путин принимает спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, сообщили в Telegram-канале Кремля.

При встрече они обменялись приветствиями на английском языке.

В переговорах принимают участие также спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков.

До переговоров Уиткофф лично встретился с Дмитриевым. Они совершили небольшую прогулку по центру столицы. Это четвертый визит спецпосланника президента США в Россию за последние три месяца и третья встреча Уиткоффа и Путина.

В прошлую встречу Уиткоффа и российского лидера стороны обсуждали вопросы урегулирования на Украине. В ходе диалога Путин попросил американскую сторону обеспечить постоянный мир.

Детали сегодняшних переговоров не раскрывались. Как писало издание New York Post со ссылкой на источники в американской администрации, президент США Дональд Трамп может представить свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине до конца недели. План может включать размещение европейских миротворцев на украинской территории. Москва заявляла, что считает неприемлемым размещение миротворческих контингентов на Украине.

Reuters сообщил со ссылкой на источники, что Уиткофф на переговорах в Париже 17 апреля представил Европе и Украине список предложений по урегулированию украинского конфликта. Он предусматривает юридическое признание США Крыма частью России. Европейский вариант, при этом, откладывает обсуждение территорий до заключения соглашения о прекращении огня.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что Киев не признает потерянные территории за Россией. Трамп в интервью Time 25 апреля заявил, что Крым останется в составе РФ, и высказал сомнения, что Украина когда-либо вступит в НАТО.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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