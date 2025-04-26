Российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ

По данным оборонного ведомства, ночь на 26 апреля дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 45 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ. Над Курской областью ликвидировали 27 дронов, 16 БПЛА было сбито над Белгородской, по одному – над Ростовской и Липецкой. С 7:30 до 8:00 мск ПВО нейтрализовала четыре украинских беспилотника над Крымом.