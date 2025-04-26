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Российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских военнослужащих в 164 районах. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали восемь управляемых авиационных бомб JDAM, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства США и 236 БПЛА самолетного типа.

По данным оборонного ведомства, ночь на 26 апреля дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 45 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ. Над Курской областью ликвидировали 27 дронов, 16 БПЛА было сбито над Белгородской, по одному – над Ростовской и Липецкой. С 7:30 до 8:00 мск ПВО нейтрализовала четыре украинских беспилотника над Крымом.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о сложной оперативной обстановке в приграничье. В больницах региона находятся 39 раненых, в Москве – еще четверо. Он напомнил, что только за 25 апреля погибли два мирных жителя. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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