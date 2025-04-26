Российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в сводке Минобороны России.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских военнослужащих в 164 районах. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали восемь управляемых авиационных бомб JDAM, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства США и 236 БПЛА самолетного типа.
По данным оборонного ведомства, ночь на 26 апреля дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 45 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ. Над Курской областью ликвидировали 27 дронов, 16 БПЛА было сбито над Белгородской, по одному – над Ростовской и Липецкой. С 7:30 до 8:00 мск ПВО нейтрализовала четыре украинских беспилотника над Крымом.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о сложной оперативной обстановке в приграничье. В больницах региона находятся 39 раненых, в Москве – еще четверо. Он напомнил, что только за 25 апреля погибли два мирных жителя.