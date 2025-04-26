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ПВО за ночь сбила 45 БПЛА над российскими регионами

Ведомости

Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 45 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, сообщили в Минобороны. 

Больше всего дронов (27) военные уничтожили над территорией Курской области, еще 16 – над Белгородской, по одному – над Ростовской и Липецкой.

С 7:30 до 8:00 ПВО уничтожила четыре украинских дрона над Крымом.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков утром рассказал о сложной оперативной обстановке в приграничье. В больницах региона находятся 39 раненых, в Москве – еще четверо. Он напомнил, что только за вчерашний день погибли еще два мирных жителя. 

В качестве мер, направленный на повышение безопасности в поселениях, он указал приобретение скутеров и квадроциклов для глав хуторов и сел, которые позволяют оперативно передвигаться при обстрелах. В этом году власти приобрели еще 40 скутеров. 

Прошлой ночью ПВО сбила 79 украинских БПЛА, в том числе, четыре – над Белгородской областью. После атаки в регионе почти полностью сгорел храмовый комплекс «Новый Иерусалим». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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