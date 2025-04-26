ПВО за ночь сбила 45 БПЛА над российскими регионами
Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 45 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, сообщили в Минобороны.
Больше всего дронов (27) военные уничтожили над территорией Курской области, еще 16 – над Белгородской, по одному – над Ростовской и Липецкой.
С 7:30 до 8:00 ПВО уничтожила четыре украинских дрона над Крымом.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков утром рассказал о сложной оперативной обстановке в приграничье. В больницах региона находятся 39 раненых, в Москве – еще четверо. Он напомнил, что только за вчерашний день погибли еще два мирных жителя.
В качестве мер, направленный на повышение безопасности в поселениях, он указал приобретение скутеров и квадроциклов для глав хуторов и сел, которые позволяют оперативно передвигаться при обстрелах. В этом году власти приобрели еще 40 скутеров.
Прошлой ночью ПВО сбила 79 украинских БПЛА, в том числе, четыре – над Белгородской областью. После атаки в регионе почти полностью сгорел храмовый комплекс «Новый Иерусалим».