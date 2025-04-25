Силы ПВО сбили 79 украинских БПЛА над регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Атаки были отражены с 20:10 мск 24 апреля по 06:00 мск 25 апреля, сообщает Минобороны.
Большая часть беспилотников – 59 – была ликвидирована над Крымом. Еще 11 БПЛА российские военные уничтожили над акваторией Черного моря. Четыре БПЛА были нейтрализованы в небе над Белгородской областью, еще по два – над Курской и Нижегородской. Один беспилотник был сбит над территорией Ивановской области.
В 23:20 мск 24 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Валуйского округа полностью сгорел после атаки вооруженных сил Украины. Глава региона подчеркнул, что удары были целенаправленными и спланированными. «То, как дронами не давали тушить пожар, – мы никогда не забудем. <...> Слава богу, никто не пострадал», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
В ночь на 24 апреля силы ПВО уничтожили и перехватили 87 украинских БПЛА, из которых 45 были сбиты в Крыму.