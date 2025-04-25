Силы ПВО сбили 79 украинских БПЛА над регионами России

Большая часть беспилотников – 59 – была ликвидирована над Крымом. Еще 11 БПЛА российские военные уничтожили над акваторией Черного моря. Четыре БПЛА были нейтрализованы в небе над Белгородской областью, еще по два – над Курской и Нижегородской. Один беспилотник был сбит над территорией Ивановской области.