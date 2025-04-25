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Силы ПВО сбили 79 украинских БПЛА над регионами России

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Атаки были отражены с 20:10 мск 24 апреля по 06:00 мск 25 апреля, сообщает Минобороны.

Большая часть беспилотников – 59 – была ликвидирована над Крымом. Еще 11 БПЛА российские военные уничтожили над акваторией Черного моря. Четыре БПЛА были нейтрализованы в небе над Белгородской областью, еще по два – над Курской и Нижегородской. Один беспилотник был сбит над территорией Ивановской области.

В 23:20 мск 24 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Валуйского округа полностью сгорел после атаки вооруженных сил Украины. Глава региона подчеркнул, что удары были целенаправленными и спланированными. «То, как дронами не давали тушить пожар, – мы никогда не забудем. <...> Слава богу, никто не пострадал», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

В ночь на 24 апреля силы ПВО уничтожили и перехватили 87 украинских БПЛА, из которых 45 были сбиты в Крыму.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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