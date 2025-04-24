В Белгородской области полностью сгорел храмовый комплекс «Новый Иерусалим»

В Минобороны России сообщили, что 24 апреля в период с 21.40 до 22.30 мск средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил России были уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Крыма и два – над Белгородской областью.