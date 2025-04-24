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В Белгородской области полностью сгорел храмовый комплекс «Новый Иерусалим»

Как заявил Гладков, ВСУ целенаправленно атаковали региональную святыню
Ведомости

В Валуйском районе Белгородской области полностью сгорел деревянный храмовый комплекс «Новый Иерусалим» после целенаправленной атаки вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В святую пасхальную неделю удар целенаправленно был нанесен по одному из самых святых мест Белгородчины», – подчеркнул он.

Губернатор добавил, что украинские беспилотники мешали спасателям тушить пожар. В результате ЧП никто не пострадал.

Комплекс расположен на Михеевской горе в селе Сухарево, в 30 км от города Валуйки. Объект включает в себя храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовни, купель.

В Белгородской митрополии Русской православной церкви (РПЦ) также рассказали о произошедшем. Согласно сообщению митрополии, местные жители помогали пожарным в тушении возгорания, однако проведению спасательных работ препятствовали дроны ВСУ.

В Минобороны России сообщили, что 24 апреля в период с 21.40 до 22.30 мск средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил России были уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Крыма и два – над Белгородской областью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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