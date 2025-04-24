В Белгородской области полностью сгорел храмовый комплекс «Новый Иерусалим»Как заявил Гладков, ВСУ целенаправленно атаковали региональную святыню
В Валуйском районе Белгородской области полностью сгорел деревянный храмовый комплекс «Новый Иерусалим» после целенаправленной атаки вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В святую пасхальную неделю удар целенаправленно был нанесен по одному из самых святых мест Белгородчины», – подчеркнул он.
Губернатор добавил, что украинские беспилотники мешали спасателям тушить пожар. В результате ЧП никто не пострадал.
Комплекс расположен на Михеевской горе в селе Сухарево, в 30 км от города Валуйки. Объект включает в себя храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовни, купель.
В Белгородской митрополии Русской православной церкви (РПЦ) также рассказали о произошедшем. Согласно сообщению митрополии, местные жители помогали пожарным в тушении возгорания, однако проведению спасательных работ препятствовали дроны ВСУ.
В Минобороны России сообщили, что 24 апреля в период с 21.40 до 22.30 мск средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил России были уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Крыма и два – над Белгородской областью.