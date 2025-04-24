Силы ПВО сбили 87 украинских БПЛА над восемью регионами России
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Большинство из них – 45 – пришлись на Крым, сообщает Минобороны РФ.
По 10 БПЛА российские военные сбили над Белгородской и Курской областями, еще восемь – над Воронежской. По четыре беспилотника было ликвидировано в небе над Брянской, Липецкой и Нижегородской областями, еще два – над Московским регионом.
В течение ночи и раннего утра Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в ряде аэропортов. В аэропорту «Жуковский» мера действовала с 01:00 до 02:39 мск, в Калуге («Грабцево») – с 00:45 до 02:39 мск. В Казани – с 04:45 до 07:00 мск , в Ульяновске («Баратаевка») – с 03:20 до 06:15 мск. В аэропорту Нижнего Новгорода («Стригино») ограничения действовали с 2:50 до 6:00.