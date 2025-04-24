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Силы ПВО сбили 87 украинских БПЛА над восемью регионами России

Ведомости

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Большинство из них – 45 – пришлись на Крым, сообщает Минобороны РФ.

По 10 БПЛА российские военные сбили над Белгородской и Курской областями, еще восемь – над Воронежской. По четыре беспилотника было ликвидировано в небе над Брянской, Липецкой и Нижегородской областями, еще два – над Московским регионом.

В течение ночи и раннего утра Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в ряде аэропортов. В аэропорту «Жуковский» мера действовала с 01:00 до 02:39 мск, в Калуге («Грабцево») – с 00:45 до 02:39 мск. В Казани – с 04:45 до 07:00 мск , в Ульяновске («Баратаевка») – с 03:20 до 06:15 мск. В аэропорту Нижнего Новгорода («Стригино») ограничения действовали с 2:50 до 6:00.

По данным Минобороны, с 20:00 до 21:00 мск 23 апреля силы ПВО сбили три украинских БПЛА над акваторией Черного моря и один – над Курской областью. В ночь на 23 апреля над семью регионами РФ были уничтожены 11 беспилотников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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