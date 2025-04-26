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Москалькова: Украина удерживает более 50 жителей Курской области

Ведомости

Киевские власти до сих пор удерживают 52 жителя Курской области, которые были вывезены украинскими военными после вторжения в регион, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Он подчеркнула, что украинская сторона не отпускает мирных жителей «в нарушение международных норм и принципов, справедливости и человечности».

«Второй раз в нашей истории война прокатилась по многострадальной курской земле, оставляя за собой кровь воинов и мирных жителей, выжженную землю, в которую права человека были втоптаны ногами неонацистов», – написала Москалькова в своем Telegram-канале.

Также омбудсмен выразила благодарность бойцам Вооруженных сил России, которые участвовали в операции по освобождению региона, и призвала сделать все, чтобы жизнь курян наладилась.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от вооруженных сил Украины. Минобороны подтвердило, что ВС РФ завершили разгром украинских сил в регионе. По данным ведомства, остатки подразделений противника были выдавлены за пределы госграницы. Инженерные подразделения проводят сплошное разминирование территории и уничтожение взрывоопасных предметов, рассказали в Минобороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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