Москалькова: Украина удерживает более 50 жителей Курской области
Киевские власти до сих пор удерживают 52 жителя Курской области, которые были вывезены украинскими военными после вторжения в регион, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Он подчеркнула, что украинская сторона не отпускает мирных жителей «в нарушение международных норм и принципов, справедливости и человечности».
«Второй раз в нашей истории война прокатилась по многострадальной курской земле, оставляя за собой кровь воинов и мирных жителей, выжженную землю, в которую права человека были втоптаны ногами неонацистов», – написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Также омбудсмен выразила благодарность бойцам Вооруженных сил России, которые участвовали в операции по освобождению региона, и призвала сделать все, чтобы жизнь курян наладилась.
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от вооруженных сил Украины. Минобороны подтвердило, что ВС РФ завершили разгром украинских сил в регионе. По данным ведомства, остатки подразделений противника были выдавлены за пределы госграницы. Инженерные подразделения проводят сплошное разминирование территории и уничтожение взрывоопасных предметов, рассказали в Минобороны.