Путин поздравил командиров с освобождением Курской области

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Уже девятый месяц из-за вторжения вооруженных сил Украины в Курской области ведутся боевые действия. И хотя сейчас, после возвращения под российский контроль Суджи, бои переместились к самой границе, многие беженцы до сих пор не могут вернуться домой: их жилье разрушено, а в населенных пунктах небезопасно из-за оставшихся мин и угрозы обстрела. Корреспондент «Ведомостей» Илья Лакстыгал побывал в Курске и селе Черкасское Поречное и посмотрел, как живет регион. Туда он приехал накануне пасхального перемирия.



На фото: укрытие от обстрелов на улице Ленина в центре Курска. / Илья Лакстыгал / Ведомости