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Путин поздравил командиров с освобождением Курской области

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил российских командиров с возвращением Курской области под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщили в Кремле.

Глава государства позвонил командующему группировкой и командирам «наиболее отличившихся в ходе этой операции подразделений, поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу». Речь идет о группировке войск «Север», работавшей на Курском направлении с августа 2024 г.

О полном освобождении Курской области от украинской армии было объявлено 26 апреля. В этот день российские военные освободили последний населенный пункт региона – село Горналь.

Как Курская область переживает последствия боевых действий
Уже девятый месяц из-за вторжения вооруженных сил Украины в Курской области ведутся боевые действия. И хотя сейчас, после возвращения под российский контроль Суджи, бои переместились к самой границе, многие беженцы до сих пор не могут вернуться домой: их жилье разрушено, а в населенных пунктах небезопасно из-за оставшихся мин и угрозы обстрела. Корреспондент «Ведомостей» Илья Лакстыгал побывал в Курске и селе Черкасское Поречное и посмотрел, как живет регион. Туда он приехал накануне пасхального перемирия.На фото: укрытие от обстрелов на улице Ленина в центре Курска.
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Уже девятый месяц из-за вторжения вооруженных сил Украины в Курской области ведутся боевые действия. И хотя сейчас, после возвращения под российский контроль Суджи, бои переместились к самой границе, многие беженцы до сих пор не могут вернуться домой: их жилье разрушено, а в населенных пунктах небезопасно из-за оставшихся мин и угрозы обстрела. Корреспондент «Ведомостей» Илья Лакстыгал побывал в Курске и селе Черкасское Поречное и посмотрел, как живет регион. Туда он приехал накануне пасхального перемирия.

На фото: укрытие от обстрелов на улице Ленина в центре Курска. / Илья Лакстыгал / Ведомости

Наиболее активная фаза операции началась 6 марта, говорил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. В том же месяце произошел прорыв в тыл украинской армии через трубу газотранспортной системы. 13 марта Минобороны объявило о возвращении города Суджа под контроль РФ.

Бои в Курской области продолжались с лета 2024 г. 6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли на территорию российского региона. С того момента в субъекте объявили режимы контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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