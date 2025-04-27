Путин поздравил командиров с освобождением Курской области
Президент России Владимир Путин поздравил российских командиров с возвращением Курской области под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщили в Кремле.
Глава государства позвонил командующему группировкой и командирам «наиболее отличившихся в ходе этой операции подразделений, поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу». Речь идет о группировке войск «Север», работавшей на Курском направлении с августа 2024 г.
О полном освобождении Курской области от украинской армии было объявлено 26 апреля. В этот день российские военные освободили последний населенный пункт региона – село Горналь.
Бои в Курской области продолжались с лета 2024 г. 6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли на территорию российского региона. С того момента в субъекте объявили режимы контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера.