Лавров: Россия не передаст Запорожскую АЭС под управление США
Запорожская АЭС не будет передана под американское управление, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью CBS.
Журналистка американского телеканала спросила, получала ли Москва предложение о передаче станции под контроль Вашингтона, на что Лавров ответил отрицательно.
«Если и получим [такое предложение], то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации «Росатом», под наблюдением персонала МАГАТЭ, который постоянно присутствует на площадке и осуществляет мониторинг», – сказал он, слова министра привели на сайте МИДа.
Лавров добавил, что «если не считать постоянных попыток Украины атаковать станцию и создать ядерную катастрофу», то требования безопасности выполняются и «АЭС в надежных руках».
О том, что вопрос передачи под американское управление ЗАЭС обсуждался на переговорах США и Украины, говорил украинский президент Владимир Зеленский. С таким предложением выступил и американский лидер Дональд Трамп. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев говорил, что инициатива является «ненаучной фантастикой».
ЗАЭС и Энергодар перешли под контроль России в начале спецоперации, в конце февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС».
В ноябре 2024 г. глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил, что эксперты агентства будут присутствовать на станции до заморозки конфликта на Украине.