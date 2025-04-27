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Лавров: Россия не передаст Запорожскую АЭС под управление США

Ведомости

Запорожская АЭС не будет передана под американское управление, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью CBS.

Журналистка американского телеканала спросила, получала ли Москва предложение о передаче станции под контроль Вашингтона, на что Лавров ответил отрицательно.

«Если и получим [такое предложение], то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации «Росатом», под наблюдением персонала МАГАТЭ, который постоянно присутствует на площадке и осуществляет мониторинг», – сказал он, слова министра привели на сайте МИДа.

Лавров добавил, что «если не считать постоянных попыток Украины атаковать станцию и создать ядерную катастрофу», то требования безопасности выполняются и «АЭС в надежных руках».

О том, что вопрос передачи под американское управление ЗАЭС обсуждался на переговорах США и Украины, говорил украинский президент Владимир Зеленский. С таким предложением выступил и американский лидер Дональд Трамп. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев говорил, что инициатива является «ненаучной фантастикой».

ЗАЭС и Энергодар перешли под контроль России в начале спецоперации, в конце февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС».

В ноябре 2024 г. глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил, что эксперты агентства будут присутствовать на станции до заморозки конфликта на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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