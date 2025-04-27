Лавров: Россия не передаст Запорожскую АЭС под управление США

«Если и получим [такое предложение], то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации «Росатом», под наблюдением персонала МАГАТЭ, который постоянно присутствует на площадке и осуществляет мониторинг», – сказал он, слова министра привели на сайте МИДа.