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Армия Израиля нанесла удар по пригороду Бейрута

Ведомости

Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по пригороду Бейрута, заявив, что целью стал склад с ракетами, принадлежащий шиитской группировке «Хезболла». Как сообщает Bloomberg, еврейское государство продолжает наносить удары по объектам, связанным с группировкой в Ливане, несмотря на соглашение о прекращении огня.

Согласно заявлению Израильского правительства, склад представлял «серьезную угрозу» для еврейского государства. По объекту было запущено три ракеты, в результате взрыва повреждения получили близстоящие здания и автомобили. В местных Telegram-каналах разошлась видеозапись, на которой запечатлен момент удара. Сообщений о погибших с ливанской стороны пока не поступало.

Президент Ливана Джозеф Аун призвал США и Францию, которые способствовали заключению соглашения о прекращении огня в ноябре прошлого года, «заставить Израиль остановить агрессию немедленно», также он предупредил о риске роста напряженности в регионе. В ООН же призвали все стороны конфликта прекратить враждебные действия.

20 апреля сообщалось, что в результате атак израильских беспилотников по югу Ливана погибли по меньшей мере семь человек.

26 ноября 2024 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что еврейское государство согласилось на прекращение огня с Ливаном. Причинами этого он назвал необходимость сосредоточиться на угрозе от Ирана, восстановить ресурсы израильской армии и изолировать «Хамас». Впоследствии стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении договоренностей. Соглашение между странами действовало до 18 февраля 2025 г., после его завершения крупномасштабные боевые действия между «Хезболлой» и Израилем не возобновились.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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