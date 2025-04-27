Армия Израиля нанесла удар по пригороду Бейрута

26 ноября 2024 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что еврейское государство согласилось на прекращение огня с Ливаном. Причинами этого он назвал необходимость сосредоточиться на угрозе от Ирана, восстановить ресурсы израильской армии и изолировать «Хамас». Впоследствии стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении договоренностей. Соглашение между странами действовало до 18 февраля 2025 г., после его завершения крупномасштабные боевые действия между «Хезболлой» и Израилем не возобновились.