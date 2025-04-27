Армия Израиля нанесла удар по пригороду Бейрута
Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по пригороду Бейрута, заявив, что целью стал склад с ракетами, принадлежащий шиитской группировке «Хезболла». Как сообщает Bloomberg, еврейское государство продолжает наносить удары по объектам, связанным с группировкой в Ливане, несмотря на соглашение о прекращении огня.
Согласно заявлению Израильского правительства, склад представлял «серьезную угрозу» для еврейского государства. По объекту было запущено три ракеты, в результате взрыва повреждения получили близстоящие здания и автомобили. В местных Telegram-каналах разошлась видеозапись, на которой запечатлен момент удара. Сообщений о погибших с ливанской стороны пока не поступало.
Президент Ливана Джозеф Аун призвал США и Францию, которые способствовали заключению соглашения о прекращении огня в ноябре прошлого года, «заставить Израиль остановить агрессию немедленно», также он предупредил о риске роста напряженности в регионе. В ООН же призвали все стороны конфликта прекратить враждебные действия.
20 апреля сообщалось, что в результате атак израильских беспилотников по югу Ливана погибли по меньшей мере семь человек.
26 ноября 2024 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что еврейское государство согласилось на прекращение огня с Ливаном. Причинами этого он назвал необходимость сосредоточиться на угрозе от Ирана, восстановить ресурсы израильской армии и изолировать «Хамас». Впоследствии стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении договоренностей. Соглашение между странами действовало до 18 февраля 2025 г., после его завершения крупномасштабные боевые действия между «Хезболлой» и Израилем не возобновились.