Семь человек погибли при израильских атаках по Ливану

Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации в Ливане заместителя командира отряда 4400 «Хезболлы» Хуссейна Али Насра. По данным армии, он занимался контрабандой оружия на ливанскую территорию, используя для этих целей в том числе международный аэропорт в Бейруте. Али Наср также взаимодействовал с иранскими оперативниками и заключал сделки с контрабандистами на сирийско-ливанской границе.