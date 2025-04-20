Семь человек погибли при израильских атаках по Ливану
В результате атак израильских беспилотников по югу Ливана погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает портал Lebanon 24.
Большинство ударов было нанесено по окрестностям города Набатия и горной местности Иклим-эт-Туффах, где расположены базы ливанской группировки «Хезболла». Несколько человек пострадали, в том числе ливанские военные.
Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации в Ливане заместителя командира отряда 4400 «Хезболлы» Хуссейна Али Насра. По данным армии, он занимался контрабандой оружия на ливанскую территорию, используя для этих целей в том числе международный аэропорт в Бейруте. Али Наср также взаимодействовал с иранскими оперативниками и заключал сделки с контрабандистами на сирийско-ливанской границе.
4 апреля израильские военнослужащие ликвидировали в районе Сайды командира радикальной палестинской группировки «Хамас» в западной части Ливана Хасана Фархата. ЦАХАЛ заявила, что продолжит действовать против боевиков группировки.
26 ноября 2024 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что еврейское государство согласилось на прекращение огня с Ливаном. Причинами этого он назвал необходимость сосредоточиться на угрозе от Ирана, восстановить ресурсы израильской армии и изолировать «Хамас». Соглашение между странами действовало до 18 февраля 2025 г.