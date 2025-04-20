Газета
Телеграм
/ Политика

Семь человек погибли при израильских атаках по Ливану

Ведомости

В результате атак израильских беспилотников по югу Ливана погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает портал Lebanon 24.

Большинство ударов было нанесено по окрестностям города Набатия и горной местности Иклим-эт-Туффах, где расположены базы ливанской группировки «Хезболла». Несколько человек пострадали, в том числе ливанские военные.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации в Ливане заместителя командира отряда 4400 «Хезболлы» Хуссейна Али Насра. По данным армии, он занимался контрабандой оружия на ливанскую территорию, используя для этих целей в том числе международный аэропорт в Бейруте. Али Наср также взаимодействовал с иранскими оперативниками и заключал сделки с контрабандистами на сирийско-ливанской границе.

4 апреля израильские военнослужащие ликвидировали в районе Сайды командира радикальной палестинской группировки «Хамас» в западной части Ливана Хасана Фархата. ЦАХАЛ заявила, что продолжит действовать против боевиков группировки.

26 ноября 2024 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что еврейское государство согласилось на прекращение огня с Ливаном. Причинами этого он назвал необходимость сосредоточиться на угрозе от Ирана, восстановить ресурсы израильской армии и изолировать «Хамас». Соглашение между странами действовало до 18 февраля 2025 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных