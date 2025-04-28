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Трамп считает вероятным отказ Зеленского от Крыма

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский готов отказаться от притязаний на возвращение Крыма, считает американский лидер Дональд Трамп.

Общаясь с прессой в аэропорту в Нью-Джерси, Трамп обратил внимание на то, что история с Крымом произошла 12 лет назад, когда на посту президента США был Барак Обама.

«Они сдали его без единого выстрела, поэтому не говорите мне о Крыме. Спросите Обаму», – сказал Трамп.

23 апреля президент США отмечал, что заявление Зеленского о том, что Киев никогда не признает Крым частью России, «крайне вредит мирным переговорам». В Кремле согласились с высказыванием Трампа. Говоря о мирном плане американского лидера, который может включать в себя признание Крыма территорией РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на продолжение работы по этому вопросу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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