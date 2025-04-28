Трамп считает вероятным отказ Зеленского от Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский готов отказаться от притязаний на возвращение Крыма, считает американский лидер Дональд Трамп.
Общаясь с прессой в аэропорту в Нью-Джерси, Трамп обратил внимание на то, что история с Крымом произошла 12 лет назад, когда на посту президента США был Барак Обама.
«Они сдали его без единого выстрела, поэтому не говорите мне о Крыме. Спросите Обаму», – сказал Трамп.
23 апреля президент США отмечал, что заявление Зеленского о том, что Киев никогда не признает Крым частью России, «крайне вредит мирным переговорам». В Кремле согласились с высказыванием Трампа. Говоря о мирном плане американского лидера, который может включать в себя признание Крыма территорией РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на продолжение работы по этому вопросу.