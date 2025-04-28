25 апреля Трамп назвал Киев виновным в развязывании конфликта на Украине. По его мнению, причиной напряженности стали планы украинских властей по вступлению в НАТО. 23 апреля президент США указал, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев никогда не признает Крым российской территорией, «крайне вредит мирным переговорам». Он заметил, что полуостров был потерян много лет назад при президентстве Барака Обамы и «это даже не является предметом обсуждения».