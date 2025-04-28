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Кулеба: Украина больше не может полагаться на США

Ведомости

Украина больше не может полагаться на США даже в среднесрочной перспективе после прихода американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью YouTube-каналу «Говорит Великий Львов».

Кулеба заметил, что Киев ошибся, считая, что Трампу как бизнесмену нужно сделать выгодное предложение, чтобы он был на его стороне. По его словам, нынешний президент США не бизнесмен, он мессия, революционер и пришел изменить мир так, как он видит.

25 апреля Трамп назвал Киев виновным в развязывании конфликта на Украине. По его мнению, причиной напряженности стали планы украинских властей по вступлению в НАТО. 23 апреля президент США указал, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев никогда не признает Крым российской территорией, «крайне вредит мирным переговорам». Он заметил, что полуостров был потерян много лет назад при президентстве Барака Обамы и «это даже не является предметом обсуждения».

Трамп и Зеленский встретились в Риме перед похоронами папы римского Франциска 26 апреля. Президент Украины написал в своем Telegram-канале, что встреча прошла хорошо и стороны «успели обсудить многое». Она стала первой после их ссоры в Белом доме 28 февраля. Позднее Трамп рассказал, что в ходе встречи Зеленский заявил, что Киеву нужно больше оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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