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Правительство утвердило порядок отбора проектов для казначейских кредитов

Ведомости

Правительство России утвердило порядок отбора проектов, которые будут финансироваться за счет казначейских инфраструктурных кредитов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

До этого такие кредиты выделялись напрямую из бюджета, а теперь их планируется предоставлять за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета.

Проекты будут отбираться по четырем ключевым направлениям: развитие жилищно-коммунального хозяйства, реализация мастер-планов городов Дальнего Востока и Арктики, а также проекты, связанные с конкурсами или инициативами президента и правительства.

Заявки на участие пройдут проверку в «Фонде развития территорий», после чего будут направлены в профильные министерства для дальнейшей оценки. Окончательное решение об отборе проектов примет правительственная комиссия.

В феврале 2025 г. были утверждены правила предоставления таких кредитов – они будут выдаваться на срок до 15 лет по фиксированной ставке 3% годовых.

«Общий объем казначейских инфраструктурных кредитов, которые планируется предоставить регионам в 2025–2030 г., составляет 1 трлн руб.», – пояснили в правительстве.

10 февраля сообщалось, что по инфраструктурным кредитам с 2022 г. построили более 23 млн кв. м жилья. Также было реализовано более 500 проектов по благоустройству и ремонту, обновлено 950 км инженерных сетей, а также приобретено 1700 единиц общественного транспорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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