Правительство утвердило порядок отбора проектов для казначейских кредитов

10 февраля сообщалось, что по инфраструктурным кредитам с 2022 г. построили более 23 млн кв. м жилья. Также было реализовано более 500 проектов по благоустройству и ремонту, обновлено 950 км инженерных сетей, а также приобретено 1700 единиц общественного транспорта.