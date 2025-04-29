Правительство утвердило порядок отбора проектов для казначейских кредитов
Правительство России утвердило порядок отбора проектов, которые будут финансироваться за счет казначейских инфраструктурных кредитов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
До этого такие кредиты выделялись напрямую из бюджета, а теперь их планируется предоставлять за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета.
Проекты будут отбираться по четырем ключевым направлениям: развитие жилищно-коммунального хозяйства, реализация мастер-планов городов Дальнего Востока и Арктики, а также проекты, связанные с конкурсами или инициативами президента и правительства.
Заявки на участие пройдут проверку в «Фонде развития территорий», после чего будут направлены в профильные министерства для дальнейшей оценки. Окончательное решение об отборе проектов примет правительственная комиссия.
В феврале 2025 г. были утверждены правила предоставления таких кредитов – они будут выдаваться на срок до 15 лет по фиксированной ставке 3% годовых.
«Общий объем казначейских инфраструктурных кредитов, которые планируется предоставить регионам в 2025–2030 г., составляет 1 трлн руб.», – пояснили в правительстве.
10 февраля сообщалось, что по инфраструктурным кредитам с 2022 г. построили более 23 млн кв. м жилья. Также было реализовано более 500 проектов по благоустройству и ремонту, обновлено 950 км инженерных сетей, а также приобретено 1700 единиц общественного транспорта.