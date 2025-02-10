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Более 23 млн кв. метров жилья построили по инфраструктурным кредитам с 2022 года

Ведомости

С 2022 по 2024 г. в регионах России было построено более 23 млн кв. м жилья благодаря инфраструктурным бюджетным кредитам. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Его слова приводит пресс-служба кабмина.

Хуснуллин напомнил, что по указанию президента РФ Владимира Путина правительство решило продлить действие механизма бюджетных кредитов до 2030 г., выделив на это 250 млрд руб. Кроме того, было поручено списать не менее двух третей долгов регионов по бюджетным кредитам, что составляет около 1 трлн руб. Однако это возможно, отметил зампред правительства, только при условии, что высвободившиеся средства будут направлены на инфраструктурные проекты и поддержку инвестиций.

Хуснуллин отметил успехи, достигнутые благодаря инфраструктурным бюджетным кредитам. Так, по его словам, было реализовано более 500 проектов по благоустройству и ремонту, обновлены 950 км инженерных сетей, а также приобретено 1700 единиц городского общественного транспорта.

«Благодаря реализации инфраструктурных проектов регионы ввели более 23 млн кв. м жилья, создали 130 000 рабочих мест. И только поступление налоговых и неналоговых доходов составило 136 млрд руб.», – пояснил Хуснуллин.

Инфраструктурные кредиты показали свою востребованность, поэтому было принято решение о выделении дополнительных лимитов в виде казначейских кредитов. Условия их предоставления останутся прежними, однако ставка может увеличиваться с 3 до 6% в случае нарушения сроков реализации проектов или недостижения поставленных показателей.

9 января министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин рассказывал о модернизации коммунальной инфраструктуры до 2030 г. Для реализации программы будут задействовать инфраструктурные бюджетные кредиты и новые казначейские кредиты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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