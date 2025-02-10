Более 23 млн кв. метров жилья построили по инфраструктурным кредитам с 2022 года

Хуснуллин напомнил, что по указанию президента РФ Владимира Путина правительство решило продлить действие механизма бюджетных кредитов до 2030 г., выделив на это 250 млрд руб. Кроме того, было поручено списать не менее двух третей долгов регионов по бюджетным кредитам, что составляет около 1 трлн руб. Однако это возможно, отметил зампред правительства, только при условии, что высвободившиеся средства будут направлены на инфраструктурные проекты и поддержку инвестиций.