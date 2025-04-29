Уолтц: Украина остается одной из самых коррумпированных стран в мире
Украина была и остается одной из самых коррумпированных стран в мире, заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью Fox News.
Нужно внимательно следить, куда Киев тратит переданные США миллиарды долларов, заявил Уолтц.
Украина была лидером среди получателей помощи США по линии Агентства по международному развитию (USAID). С 2021 по 2024 г. ей выделили $30,6 млрд, или 21% всей международной помощи агентства, следует из данных госдепартамента США. Большая часть средств ($24,1 млрд) была направлена на поддержание макроэкономической стабильности Киева при партнерстве со Всемирным банком.
25 января 2025 г. USAID заморозило проекты по поддержке Украины после приказа государственного секретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Президент США Дональд Трамп указал тогда на коррупцию в агентстве. Позже в США прошли увольнения в государственной службе. Большинство целевых агентств столкнулись с сокращениями менее чем на 10%, но часть из них, такие как департамент образования или агентство по международному развитию (USAID), были полностью уничтожены.