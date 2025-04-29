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Уолтц: Украина остается одной из самых коррумпированных стран в мире

Ведомости

Украина была и остается одной из самых коррумпированных стран в мире, заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью Fox News.

Нужно внимательно следить, куда Киев тратит переданные США миллиарды долларов, заявил Уолтц.

Украина была лидером среди получателей помощи США по линии Агентства по международному развитию (USAID). С 2021 по 2024 г. ей выделили $30,6 млрд, или 21% всей международной помощи агентства, следует из данных госдепартамента США. Большая часть средств ($24,1 млрд) была направлена на поддержание макроэкономической стабильности Киева при партнерстве со Всемирным банком.

25 января 2025 г. USAID заморозило проекты по поддержке Украины после приказа государственного секретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Президент США Дональд Трамп указал тогда на коррупцию в агентстве. Позже в США прошли увольнения в государственной службе. Большинство целевых агентств столкнулись с сокращениями менее чем на 10%, но часть из них, такие как департамент образования или агентство по международному развитию (USAID), были полностью уничтожены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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