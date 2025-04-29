Уолтц: Украина остается одной из самых коррумпированных стран в мире

25 января 2025 г. USAID заморозило проекты по поддержке Украины после приказа государственного секретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Президент США Дональд Трамп указал тогда на коррупцию в агентстве. Позже в США прошли увольнения в государственной службе. Большинство целевых агентств столкнулись с сокращениями менее чем на 10%, но часть из них, такие как департамент образования или агентство по международному развитию (USAID), были полностью уничтожены.