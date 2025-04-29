Белый дом раскритиковал Amazon за решение указывать эффект пошлин в цене товаров

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. Для Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который затем вырос до 145%. Позже Трамп временно приостановил действие «зеркальных пошлин» на 90 дней для многих стран, снизив базовую ставку для всех стран до 10%. Однако Китай остался исключением и не получил послаблений.