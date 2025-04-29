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Белый дом раскритиковал Amazon за решение указывать эффект пошлин в цене товаров

Ведомости

Белый дом США осудил планы корпорации Amazon отображать эффект пошлин в цене товаров, назвав это враждебным актом. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

Комментарий Левитт последовал после публикации Punchbowl News, в которой сообщалось, что Amazon планирует начать отображать размер американских пошлин рядом с общей ценой отдельных продуктов.

Министр финансов США Скотт Бессент также заявил, что любые шаги, направленные на акцентирование внимания на пошлинах, являются «враждебными».

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. Для Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который затем вырос до 145%. Позже Трамп временно приостановил действие «зеркальных пошлин» на 90 дней для многих стран, снизив базовую ставку для всех стран до 10%. Однако Китай остался исключением и не получил послаблений.

Хотя 23 апреля Трамп заявил, что действующие заградительные пошлины на китайские товары в размере 145% будут снижены. Тем не менее, президент подчеркнул, что Китаю «придется заключить сделку, иначе они не смогут работать на американском рынке».

В свою очередь, 25 апреля китайские власти отменили импортные тарифы, введенные в ответ на меры Трампа, на восемь видов интегральных схем. Кроме того, Китай рассматривает возможность отмены пошлин в размере 125% на медицинское оборудование и некоторые промышленные химикаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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