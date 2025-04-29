Белый дом раскритиковал Amazon за решение указывать эффект пошлин в цене товаров
Белый дом США осудил планы корпорации Amazon отображать эффект пошлин в цене товаров, назвав это враждебным актом. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.
Комментарий Левитт последовал после публикации Punchbowl News, в которой сообщалось, что Amazon планирует начать отображать размер американских пошлин рядом с общей ценой отдельных продуктов.
Министр финансов США Скотт Бессент также заявил, что любые шаги, направленные на акцентирование внимания на пошлинах, являются «враждебными».
2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. Для Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который затем вырос до 145%. Позже Трамп временно приостановил действие «зеркальных пошлин» на 90 дней для многих стран, снизив базовую ставку для всех стран до 10%. Однако Китай остался исключением и не получил послаблений.
Хотя 23 апреля Трамп заявил, что действующие заградительные пошлины на китайские товары в размере 145% будут снижены. Тем не менее, президент подчеркнул, что Китаю «придется заключить сделку, иначе они не смогут работать на американском рынке».
В свою очередь, 25 апреля китайские власти отменили импортные тарифы, введенные в ответ на меры Трампа, на восемь видов интегральных схем. Кроме того, Китай рассматривает возможность отмены пошлин в размере 125% на медицинское оборудование и некоторые промышленные химикаты.