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Опрос Marist показал падение рейтинга одобрения Трампа до 42%

Ведомости

К окончанию первых 100 дней второго президентского срока Дональда Трампа его рейтинг одобрения достиг 42%, что на 3 п.п. ниже, чем прошлом месяце. Это следует из опроса Marist для изданий PBS и NPR.

Опрос был проведен с 21 по 23 апреля среди 1439 американцев по телефону и онлайн. Отмечается, что погрешность составляет 3,5 п.п.

Опрос показал, что 53% опрошенных не одобряют работу Трампа, что выше показателя прошлого месяца на 4 п.п.. Также 55% респондентов не одобряют экономическую политику президента. Положительно к ней относятся 39% опрошенных.

Больше половины американцев (58%) остаются недовольны действиями Трампа относительно торговых пошлин, следует из опроса. В то же время 34% поддерживают его действия по тарифам.

22 апреля Reuters со ссылкой на совместное исследование с компанией Ipsos писало, что рейтинг общественного одобрения Трампа упал до рекордно низких 42% после его вступления в должность. Сразу после инаугурации деятельность президента одобряли 47% опрошенных.

Газета Financial Times писала, что на 100-й день после инаугурации Трамп был менее популярен, чем любой другой президент с момента начала проведения опросов об одобрении, за исключением самого себя в первый срок. Последние опросы также показывают, что люди не одобряют его подход к таким вопросам, как экономика, торговля и иммиграция, – сферам, которые многие считали ключевыми для его победы на выборах в ноябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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