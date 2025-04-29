Опрос Marist показал падение рейтинга одобрения Трампа до 42%
К окончанию первых 100 дней второго президентского срока Дональда Трампа его рейтинг одобрения достиг 42%, что на 3 п.п. ниже, чем прошлом месяце. Это следует из опроса Marist для изданий PBS и NPR.
Опрос был проведен с 21 по 23 апреля среди 1439 американцев по телефону и онлайн. Отмечается, что погрешность составляет 3,5 п.п.
Опрос показал, что 53% опрошенных не одобряют работу Трампа, что выше показателя прошлого месяца на 4 п.п.. Также 55% респондентов не одобряют экономическую политику президента. Положительно к ней относятся 39% опрошенных.
Больше половины американцев (58%) остаются недовольны действиями Трампа относительно торговых пошлин, следует из опроса. В то же время 34% поддерживают его действия по тарифам.
22 апреля Reuters со ссылкой на совместное исследование с компанией Ipsos писало, что рейтинг общественного одобрения Трампа упал до рекордно низких 42% после его вступления в должность. Сразу после инаугурации деятельность президента одобряли 47% опрошенных.
Газета Financial Times писала, что на 100-й день после инаугурации Трамп был менее популярен, чем любой другой президент с момента начала проведения опросов об одобрении, за исключением самого себя в первый срок. Последние опросы также показывают, что люди не одобряют его подход к таким вопросам, как экономика, торговля и иммиграция, – сферам, которые многие считали ключевыми для его победы на выборах в ноябре.