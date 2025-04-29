Опрос Marist показал падение рейтинга одобрения Трампа до 42%

Газета Financial Times писала, что на 100-й день после инаугурации Трамп был менее популярен, чем любой другой президент с момента начала проведения опросов об одобрении, за исключением самого себя в первый срок. Последние опросы также показывают, что люди не одобряют его подход к таким вопросам, как экономика, торговля и иммиграция, – сферам, которые многие считали ключевыми для его победы на выборах в ноябре.